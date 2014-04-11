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Трутнев: Остров Русский может стать первой в России территорией опережающего развития
Идей о развитии острова на состоявшемся совещании по развитию территории прозвучало предостаточно, в том числе предложение создать и развить рекреационную зону
"Мы надеемся, что здесь возникнет первая в России территория опережающего развития (ТОР). Еще до, скажем так, создания "оболочки" ТОРов, до утверждения закона, мы будем стараться указом президента РФ здесь создать режим ТОР", - сказал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ во Владивостоке после совещания по развитию острова Русский.
При создании ТОР на острове будет учитываться уникальный природно-климатический потенциал острова и потенциал Дальневосточного федерального университета, сказал вице-премьер.
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в свою очередь сообщил журналистам, что ранее развитие острова затрудняло отсутствие "нормального нормативного регулирования".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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