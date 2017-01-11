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Во Владивостоке протестируют качество мобильной связи
Результаты будут размещены на общедоступном интернет-сайте качествосвязи.рф
Качество мобильной связи протестируют в 110 городах России в 2017 году, в том числе повторное тестирование пройдет во Владивостоке, сообщил Роскомнадзор. Тесты будут проводить предприятия подведомственной радиочастотной службы.
На Дальнем Востоке под повторное тестирование также попадают Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан и Южно-Сахалинск.
Контроль качества услуг в сетях связи сотовых операторов производится программно-аппаратным методом по специально разработанной Роскомнадзором методике, утвержденной Минкомсвязи. Результаты будут размещены на общедоступном интернет-сайте качествосвязи.рф
В 2015-2016 годах контроль качества связи был проведен в 83 городах России. Также мероприятия по оценке качества услуг мобильной связи проводились в рамках подготовки и проведения крупных мероприятий, в том числе Восточного экономического форума (ВЭФ) и выборов в Госдуму.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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