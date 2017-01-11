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Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
В столицу Приморья он приезжал за новым автомобилем
Иркутский областной суд продлил срок ареста уроженцу Ангарска Михаилу ПОПКОВУ, который в 2015 году был осужден пожизненно за убийство 22 женщин и признался в новых преступлениях, сообщает деловая газета "Золотой Рог". На данный момент серийный убийца признался еще в 59 убийствах. Попков был задержан полицейскими 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал покупать праворульный автомобиль.
В настоящее время 50-летнму Попкову предъявлено обвинение в 47 убийствах. «Ангарский маньяк» дал признательные показания по 59 убийствам. По 47 фактам обвинения ему предъявлены. Сейчас идет работа еще по 12 фактам. После завершения расследования он был ознакомлен с обвинительным заключением, после этого дело передано в суд.
Иркутская газета «Восточно-Сибирская правда», журналист которой присутствовал на судебном заседании, сообщает, что маньяк признался в десятках новых убийствах. По всем преступлениям он написал явки с повинной, и чтобы доказать эти факты, сотрудникам следствия пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы.
В публикации отмечается, что Попкову предъявлено обвинение только в убийствах женщин, а не в изнасилованиях и других преступлениях сексуального характера.
В январе 2015 года Иркутский областной суд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
Досье "Золотого Рога": В 1994-2000 годах в вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживали на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области - в лесу, на кладбищах, у обочин дорог. Вблизи нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля «Нива», в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все хозяева машин этой марки. Так удалось выйти на Михаила Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска. Маньяк был арестован по результатам молекулярно-генетической экспертизы останков жертв, проведенной в марте 2012 года, и вскоре сознался в убийствах.
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Ему, скорее всего за каждый эпизод бутылку носят или пачку сигарет, а какой-нибудь начальник районного УВД Ангарска получит премию по итогам года в несколько миллионов.