Свободный порт Владивосток не успели подготовить к упрощенному визовому режиму

Иностранцы по-прежнему не могут оформить визу непосредственно на границе

Получить во Владивостоке восьмидневную российскую визу по облегченной процедуре, как предусматривают поправки в законодательство, вступившие в силу с 1 января 2016 года, пока невозможно, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В конце прошлого года вице-премьер Юрия ТРУТНЕВ заявлял, что с 1 января иностранцам, прибывающим на территорию Свободного порта Владивосток, непосредственно на границе будет оформляться восьмидневная виза на пребывание в стране.

В пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили, что данная процедура пока не заработала.

"Cоответствующими госорганами ведутся подготовительные работы. Точные сроки пока неизвестны", - заявили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт Владивосток".

В пресс-группе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю сообщили, что задержка с вводом новой процедуры связана с отсутствием необходимых нормативных документов.

"Эти вопросы нужно задавать в МИДе. Мы (Погранслужба) – выполняем лишь контролирующие функции. Со своей стороны мы готовимся к работе в новом режиме, надо только дождаться документов, которые регламентируют этот процесс", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) заявили, что вопросы оформления виз находятся не в их компетенции.

Досье "Золотого Рога": Закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября 2015 года. Он предусматривает пакет административных и налоговых преференций для резидентов. Режим свободного порта действует на территории 15 муниципальных образований Приморского края, охватывающих практически весь юг Приморья.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток