Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Свободный порт Владивосток не успели подготовить к упрощенному визовому режиму
Иностранцы по-прежнему не могут оформить визу непосредственно на границе
Получить во Владивостоке восьмидневную российскую визу по облегченной процедуре, как предусматривают поправки в законодательство, вступившие в силу с 1 января 2016 года, пока невозможно, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В конце прошлого года вице-премьер Юрия ТРУТНЕВ заявлял, что с 1 января иностранцам, прибывающим на территорию Свободного порта Владивосток, непосредственно на границе будет оформляться восьмидневная виза на пребывание в стране.
В пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили, что данная процедура пока не заработала.
"Cоответствующими госорганами ведутся подготовительные работы. Точные сроки пока неизвестны", - заявили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт Владивосток".
В пресс-группе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю сообщили, что задержка с вводом новой процедуры связана с отсутствием необходимых нормативных документов.
"Эти вопросы нужно задавать в МИДе. Мы (Погранслужба) – выполняем лишь контролирующие функции. Со своей стороны мы готовимся к работе в новом режиме, надо только дождаться документов, которые регламентируют этот процесс", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) заявили, что вопросы оформления виз находятся не в их компетенции.
Досье "Золотого Рога": Закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября 2015 года. Он предусматривает пакет административных и налоговых преференций для резидентов. Режим свободного порта действует на территории 15 муниципальных образований Приморского края, охватывающих практически весь юг Приморья.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- У бывшего игрока владивостокского "Адмирала" обнаружено онкологическое заболевание
- Путин одобрил создание офшора на острове Русском
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
Новости раздела
- Председатель КНР Си Цзиньпин скоро приедет во Владивосток
- У бывшего игрока владивостокского "Адмирала" обнаружено онкологическое заболевание
- Дешевые авиабилеты появились в продаже всего на десять дней
- Лидеры корейских государств проигнорируют форум с участием президента России
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Путин одобрил создание офшора на острове Русском
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
Просьба без сарказма. Напишите статью о том к чему готов СП, по пунктам.