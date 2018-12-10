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Время вылета в Москву изменилось
Для рейсов авиакомпании «ИрАэро»
Авиакомпания «ИрАэро» изменила время вылета рейсов Владивосток – Москва, выполняемых на самолете Boeing-777-200ER.
Первоначально рейсы выполнялись из аэропорта Владивосток в 10.35 (прибытие в московский аэропорт «Домодедово» в 12.15), вылет из Москвы - в 17.30 (прилет во Владивосток в 08.45).
С 7 декабря вылет из аэропорта Владивосток перенесен на 16.15 (прибытие в московский аэропорт «Домодедово» в 18.00), вылет из Москвы - в 22.50 (прилет во Владивосток в 14.35).
«ИрАэро» объяснила сдвиг в расписании полетов «многочисленными обращениями об изменении времени вылета авиарейсов Владивосток – Москва – Владивосток, поступившими от предприятий Приморского края, государственных и муниципальных учреждений, медеральных органов исполнительной власти, а также федеральных и региональных министерств РФ».
По данным авиакомпании, с 5 по 26 декабря промо-тариф на этом направлении составляет 8,9 тыс. рублей в одну сторону и 17,8 тыс. рублей туда-обратно. Рейсы выполняются три раза в неделю. Пассажирская емкость Boeing 777-200ER - 371 кресло, доступны места премиум- и эконом-класса.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году, базируется в Иркутске и Омске. Маршрутная сеть состоит из рейсов между городами Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, из Сибири в Москву и Санкт-Петербург, на юг России, в Китай, Монголию, Азербайджан. Владельцами компании является ее менеджеры. В парке «ИрАэро» три широкофюзеляжных самолета Boeing-777-200, девять SSJ-100, а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26. Сообщалось, что лайнеры Boeing-777-200 «ИрАэро» взяла в операционный лизинг в 2018 году, ранее эти самолеты эксплуатировала ушедшая с рынка «ВИМ-Авиа».
В настоящее время ежедневные прямые рейсы из Владивостока в Москву выполняют только авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Маршрут является самым популярным среди всех направлений аэропорта Владивостока.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото АК «ИрАэро»
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