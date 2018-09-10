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Путин прилетел во Владивосток

10 Сентября 2018, 16:01 | Владивосток

Сегодня президент России вместе с премьером Японии Синдзо Абэ откроют завод автодвигателей «Мазда Соллерс»

Президент России Владимир ПУТИН в понедельник прибыл с рабочей поездкой во Владивосток. В ближайшие три дня глава государства проведет здесь несколько региональных мероприятий, в частности, президиум Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока, а также ряд международных встреч на полях IV Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский.

В аэропорту Путина встречали полпред президента в ДФО - вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ и врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО. С аэродрома глава государства на вертолете отправился на остров Русский.

Сегодня запланировано заседание президиума Госсовета. На нем глава государства и губернаторы - члены президиума обсудят меры по реализации задач, определенных майским указом президента, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

Позднее в тот же день Путин проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо АБЭ. Сначала главы государств лидеры посетят завод автодвигателей «Мазда Соллерс» в Надеждинском районе, где примут участие в запуске конвейера, а затем вернутся на остров Русский на переговоры. Они пройдут сначала в узком составе, а затем в расширенном. По итогам консультаций стороны подпишут ряд документов.

Во вторник и среду Путин продолжит работу в Приморье. В частности, на 12 сентября запланировано его выступление на пленарной сессии ВЭФ. Вместе с ним участвовать в сессии будут председатель Китайской Народной Республики СИ Цзиньпин, премьер Республики Корея ЛИ Нак Ён, президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА и Синдзо Абэ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото kremlin.ru

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: синдзо абэ  mazda  Владимир Путин  "Соллерс"  Юрий Трутнев 



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