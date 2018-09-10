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Владивосток получил первую ТЭЦ за последние сорок пять лет

10 Сентября 2018, 09:04 | Владивосток

Новая станция обеспечит до 20% потребности столицы Приморья в электроэнергии

Во Владивостоке в понедельник ПАО «РусГидро» ввело в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная», построенную на площадке Центральной пароводяной бойлерной. Благодаря размещению новых газотурбинных установок с котлами-утилизаторами и пиковых водогрейных котлов станция является самостоятельным энергообъектом.

«Работа ТЭЦ «Восточная» позволит снизить дефицит электрической мощности на юге Приморья, что повысит надежность режимов как энергосистемы края, так и в целом Объединенной энергосистемы Востока», - сказал глава «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ.

Электрическая мощность новой станции составляет 139,5 МВт, тепловая мощность - 432 Гкал/ч. В качестве топлива будет использоваться природный газ.

На ТЭЦ установлены три комплекта газотурбинных установок GE.

Отработавшие в турбинах горячие газы попадают в котлы-утилизаторы, где нагревают воду – это повышает общую эффективность использования топлива.

Для производства тепла установлены три пиковых водогрейных котла, для производства пара для промышленных нужд – два паровых котла.

Новая станция обеспечит до 20% потребности Владивостока в электроэнергии, а также потребность в тепле и горячей воде более 50 тыс. жилых квартир и промышленных предприятий ряда районов города.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото пресс-службы администрации Приморья

Автор: Олег Клименко
Теги: "РусГидро"  запуск  тепло  энергетика  тэц  газ 



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