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Остров Русский отдадут китайцам
Госкорпорация Китая может стать инвестором строительства конгрессно-выставочного комплекса
АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, группа ВЭБ) ведет переговоры с китайской госкомпанией China Communications Construction Corporation (СССС, госкорпорация Китая по строительству объектов транспортной инфраструктуры)) о совместной реализации проекта масштабной застройки острова Русский во Владивостоке.
China Communications Construction Company уже работает на Дальнем Востоке - компания проводила исследование потенциала международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», в настоящее время готовит ТЭО их развития. Кроме того, АО «Дальневосточный завод «Звезда», на базе которого возводится судостроительный комплекс «Звезда», признало СССС победителем тендера на третий этап строительства сухого дока и достроечных цехов, а также на поставку кранов. СССС в лице московского филиала АО «Китайская компания коммуникаций и строительства» предложила выполнить работы за 19,805 млрд рублей при начальной цене контракта 18,029 млрд рублей.
По информации «Коммерсанта», СССС готова вложить более 20 млрд рублей в создание на острове необходимой инфраструктуры и строительство центра для проведения конгрессов и выставок.
Остров Русский включен в комплексный план социально-экономического развития Приморского края до 2025 года. Так предполагается реализация инвестпроектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова, в том числе за счет проектов в рамках будущей территории опережающего развития (ТОР) «Остров Русский» - создания международного научно-образовательного и технологического кластера.
Многофункциональный кластер должен быть построен на Русском согласно утвержденной летом 2017 года правительством России концепции развития острова. Так, до 2022 года здесь планируется построить конгрессно-выставочный комплекс (85 тыс. кв. м), научно-исследовательский и лечебный центр (102 тыс. кв. м), международный деловой центр (595 тыс. кв. м), малоэтажный жилой комплекс (540 тыс. кв. м), спортивный комплекс (59 тыс. кв. м), туристические (143 тыс. кв. м) и инфраструктурные (210 тыс. кв. м) объекты.
В общей сложности в строительство 1,73 млн кв. м недвижимости планируется вложить 141,5 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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