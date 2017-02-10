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Улететь из Владивостока в Токио станет проще

10 Февраля 2017, 14:24 | Владивосток

С 20 марта на этом направлении появится второй авиаперевозчик

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») с 20 марта планирует начать выполнять регулярные полеты по маршруту Владивосток - Токио - Владивосток. Полеты планируется выполнять три раза в неделю на воздушных судах Bombardier Dash Q400. Время в полете – около 3 часов.

Минимальный тариф в одну сторону с учетом сборов авиакомпании составит от 8 250 рублей.

В настоящее время регулярные полеты на этом направлении трижды в неделю выполняет авиакомпания S7 на Airbus 320.

Расписание нового рейса cоставлено следующим образом. Понедельник: вылет из Владивостока – 08:40, прибытие в Токио – 10:25; вылет обратного рейса из Токио – 11:15, прибытие во Владивосток – 15:10. Среда/суббота: вылет из Владивостока – 10:40, прибытие в Токио – 12:25; вылет обратного рейса из Токио – 13:10, прибытие во Владивосток – 17:05. Время в полёте – около 3-х часов.

Досье «Золотого Рога»: В настоящее время флот авиакомпании «Аврора» насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет акций (51%) АО «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото авиакомпании «Аврора»

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "Аэрофлот"  "Аврора"  токио  s7 






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Комментарии

  • Псевдоним15:35, 10.02.2017#

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