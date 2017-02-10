Высокопоставленный полицейский из Приморья задержан за махинацию с премиями

Замглавы краевого МВД мог незаслуженно обогатиться за счет подчиненных на 4 млн рублей

Следственный комитет РФ сообщил, что замглавы УМВД по Приморью Илья ШАМРАТОВв задержан за злоупотребление полномочиями. По версии следкома полицейский заставил подчиненных отдать ему годовые премии на 4 млн рублей. В настоящий момент офицер задержан.

«Заместителем председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю - начальника следственного управления Ильи Шамратова по признакам преступления «Злоупотребление должностными полномочиями», - поясняет СК РФ.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов повысил в приказах начальника УМВД России по Приморскому краю размеры годовых премий ряду своих подчиненных, которые потребовал вернуть ему.

Подчиненные передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей, полагает СК РФ. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, не превышала 35 тыс. рублей.

По данным следователей, проводится обыск в загородном коттедже фигуранта. Следствие проверит его причастность к аналогичным преступлениям, а также установит возможных его соучастников.

«Указанные обстоятельства стали очевидными в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея НЕСТЕРОВА и его соучастника - главного специалиста следственного управления УМВД России по Приморскому краю Максима ГУРЯШИНА», - пояснет СК. Они подозреваются в получении взятки и посредничестве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток