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Высокопоставленный полицейский из Приморья задержан за махинацию с премиями
Замглавы краевого МВД мог незаслуженно обогатиться за счет подчиненных на 4 млн рублей
Следственный комитет РФ сообщил, что замглавы УМВД по Приморью Илья ШАМРАТОВв задержан за злоупотребление полномочиями. По версии следкома полицейский заставил подчиненных отдать ему годовые премии на 4 млн рублей. В настоящий момент офицер задержан.
«Заместителем председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю - начальника следственного управления Ильи Шамратова по признакам преступления «Злоупотребление должностными полномочиями», - поясняет СК РФ.
По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов повысил в приказах начальника УМВД России по Приморскому краю размеры годовых премий ряду своих подчиненных, которые потребовал вернуть ему.
Подчиненные передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей, полагает СК РФ. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, не превышала 35 тыс. рублей.
По данным следователей, проводится обыск в загородном коттедже фигуранта. Следствие проверит его причастность к аналогичным преступлениям, а также установит возможных его соучастников.
«Указанные обстоятельства стали очевидными в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея НЕСТЕРОВА и его соучастника - главного специалиста следственного управления УМВД России по Приморскому краю Максима ГУРЯШИНА», - пояснет СК. Они подозреваются в получении взятки и посредничестве.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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