Улететь из Сахалина во Владивосток пока невозможно

Это уже вторая «авиаблокада» острова этой зимой

Аэропорт Южно-Сахалинска вновь закрыт из-за метели, обрушившейся на остров. Аэропорт закрыт как на прилет, так и на вылет всех типов судов по метеоусловиям. Информация об отправлении рейсов будет объявлена в 11:30 по местному времени (10:30 по Владивостоку).

Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны на прилет и вылет около 20 рейсов, в том числе 10 рейсов на вылет - в Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и Сеул.

Режим «Чрезвычайной ситуации» (ЧС) был введен в Южно-Сахалинске во вторник в связи со сложной погодной обстановкой, город завален снегом. Закрыто несколько участков автодорог на юге острова и на западном побережье, не работает паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток