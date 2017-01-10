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Бывший гендиректор приморского оборонного завода пойдет под суд
На его имущество наложен арест на сумму 5 млн рублей
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Радиоприбор» Михаила ХАРЧЕНКО. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы) и статьей 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии следствия, Харченко, будучи генеральным директором «Радиоприбора» в период с июня 2015 года по февраль 2016 года, не выплачивал заработную плату 1 тыс. 181 работнику предприятия. В результате этого образовалась задолженность на общую сумму более 219 млн рублей. При этом на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы, отмечает прокуратура.
Кроме этого, в период с апреля по декабрь 2015 года Харченко умышленно скрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 92 млн рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.
В ходе расследования на имущество фигуранта дела наложен арест на сумму 5 млн рублей с целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.
Досье «Золотого Рога»: «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. В декабре 2015 года и в феврале 2016 около 300 работников завода провели митинги с требованием погасить многомиллионную задолженность по зарплате. Коллектив направил письма в ряд государственных и надзорных структур с требованием вмешаться в ситуацию. На заводе тогда работали около 1,5 тыс. человек. Арбитражный суд Приморского края в апреле 2016 года ввел на предприятии процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев.
В конце 2016 года после обращения бывших работников «Радиоприбора» к президенту Владимиру ПУТИНУ власти Приморья заявили, что предприняли все меры для сохранения предприятия.
«Радиоприбор» - тревожная точка. В надежде на получение заказа краевые власти приложили все усилия для создания филиала Дубненского машиностроительного завода в Приморье. Поэтапный перевод работников «Радиоприбора» в филиал должен был начаться осенью. Однако ничего не происходит, увы, смежники нас подводят", - пояснял первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ.
По словам чиновника, со стороны администрации края были предприняты все возможные меры, для того, чтобы сохранить предприятие. В частности, по инициативе губернатора из резервного фонда Приморского края работникам выплатили почти 180 млн рублей. Эти средства пошли на частичное погашение долгов по зарплатам.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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