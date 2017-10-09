Cтало известно, кто завершит модернизацию тоннеля во Владивостоке

Подряд на 2 миллиарда достался московским метростроителям

АО «Московский метрострой», крупнейший метростроитель России, завершит модернизацию Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) за 2 млрд рублей. Работы необходимо выполнить до 31 мая 2019 года.

Владивостокский тоннель располагается на 7-8 км перегона Баневур - Гайдамак железнодорожной линии Вторая Речка - Мыс Чуркин ДВЖД. Длина тоннеля составляет 1 тыс. 380,27 погонных метра.

В настоящее время работы по модернизации тоннеля проходят без закрытия движения грузовых поездов в 15-часовые технологические «окна». В 2016 году были выполнены строительно-монтажные работы на сумму 315,6 млн рублей, за 8 месяцев текущего года - на 430,6 млн рублей.

«Московский метрострой» с 1931 года построил 181 станцию столичного метро, а сейчас строит еще 12 станций и почти 22 км тоннелей. В 2012 году совладельцами АО стали Андрей БОКАРЕВ и Искандер МАХМУДОВ (контролируют «Трансмашхолдинг»), еще два года спустя они консолидировали 100% акций.

Досье «Золотого Рога»: Железнодорожный тоннель во Владивостоке начинали строить еще в 1914 году. Затем он был законсервирован, а достроен в период с 1934 по 1936 гг. По проекту тоннель предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае нападения противника. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект. Начиная с 1951 года по нему начали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка к грузовым добавились и поезда пригородного сообщения.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток