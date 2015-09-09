www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
ВЭФ
Распечатать

ВЭФ: Путин снизит тарифы на Дальнем Востоке

09 Сентября 2015, 16:30 | Владивосток

На Восточном экономическом форуме Президент России поручил правительству разобраться с высокими транспортными и энерготарифами в регионе, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Президент России Владимир ПУТИН в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке поручил правительству разобраться с высокими транспортными и энерготарифами на Дальнем Востоке.

"В рамках текущего бюджета необходимо подготовить конкретные меры, которые должны снизить транспортные и энергетические издержки бизнеса на Дальнем Востоке, необходимо предложить и утвердить привлекательные для потребителей и инвесторов тарифы на электроэнергию по каждому региону. Хотел бы подчеркнуть, я посмотрел перед нашей встречей, что происходит с тарифами – это давняя застарелая проблема региона", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании  форуму.

Президент сказал, сообщает газета "Золотой Рог", что даст указание Министерству энергетики обратить внимание на проблему тарифов по каждому региону Дальнего Востока.

"Если потребуется, необходимо привлекать дополнительные источники и дополнительные бюджетные ресурсы для создания инфраструктуры", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин также подтвердил планы о выделении около 500 млрд рублей на модернизацию и расширение Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожной магистралей до 2017 года.

Восточный экономический форум учрежден указом Президента в мае 2015 года. Среди основных задач форума – укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока, презентация новых условий для инвестирования и ведения бизнеса в регионе.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток  

Фото из фотобанка ВЭВ.

Автор: Олег Клименко
Теги: тарифы  Владимир Путин  вэф 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ГОродовой13:24, 04.09.2015#

    Один трёп последние 4 года.

  • Псевдоним13:37, 04.09.2015#

    Да наверно лет 15 уже. .

  • Псевдоним13:59, 04.09.2015#

    бла бла бла до безконечности!!! кого не спрошу, улучшилась ли жизнь за 15 лет!!! хотя бы один сказал да! ни одного!!!!!!!!!!

  • статус14:00, 04.09.2015#

    бла бла бла до безконечности!!! кого не спрошу, улучшилась ли жизнь за 15 лет!!! хотя бы один сказал да! ни одного!!!!!!!!!!

  • Р РЋР ВµРЎР‚Р В¶18:26, 04.09.2015#

    У сердюкава , васильевой , чубайса и других таких же недоносков жизнь улучшилась.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru