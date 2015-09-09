ВЭФ: Путин снизит тарифы на Дальнем Востоке

На Восточном экономическом форуме Президент России поручил правительству разобраться с высокими транспортными и энерготарифами в регионе, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Президент России Владимир ПУТИН в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке поручил правительству разобраться с высокими транспортными и энерготарифами на Дальнем Востоке.

"В рамках текущего бюджета необходимо подготовить конкретные меры, которые должны снизить транспортные и энергетические издержки бизнеса на Дальнем Востоке, необходимо предложить и утвердить привлекательные для потребителей и инвесторов тарифы на электроэнергию по каждому региону. Хотел бы подчеркнуть, я посмотрел перед нашей встречей, что происходит с тарифами – это давняя застарелая проблема региона", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании форуму.

Президент сказал, сообщает газета "Золотой Рог", что даст указание Министерству энергетики обратить внимание на проблему тарифов по каждому региону Дальнего Востока.

"Если потребуется, необходимо привлекать дополнительные источники и дополнительные бюджетные ресурсы для создания инфраструктуры", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин также подтвердил планы о выделении около 500 млрд рублей на модернизацию и расширение Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожной магистралей до 2017 года.

Восточный экономический форум учрежден указом Президента в мае 2015 года. Среди основных задач форума – укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока, презентация новых условий для инвестирования и ведения бизнеса в регионе.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из фотобанка ВЭВ.