"Ростелеком" презентовался на "Дальинфокоме"

Оператор готов участвовать во всех инфраструктурных проектах, в которых есть телекоммуникационная составляющая

ОАО "Ростелеком" представило проекты "Безопасный город", "Геоинформационные системы", "Электронное правительство" и "Электронная школа будущего" на выставке IT-EXPO 2014, которая проходит в рамках форума "Дальинфоком" во Владивостоке.

"Основная цель первого дня (работы "Дальинфокома") – обозначить основные тренды на рынке телекоммуникаций. Особое внимание "Ростелеком" уделил тем проектам, которые оказываются в режиме государственно-частного партнерства, - сказал заместитель директора департамента регионального развития ОАО "Ростелеком" Александр ТАЮРСКИЙ. - На сегодняшний день мы предлагаем реализацию практически всех проектов, связанных с инфраструктурой за счет привлечения бизнеса и муниципальных органов власти. Это темы, связанные с транспортом, безопасностью в городе. Мы готовы участвовать во всех инфраструктурных проектах, в которых есть телекоммуникационная составляющая".

Проект "Электронная школа будущего" - сервис информатизации образовательного процесса, разработанный "Ростелекомом" на базе национальной облачной платформы, позволяющий получить доступ к общей информации и документации об организации процесса обучения, онлайн оформлению заявлений на зачисление в образовательные учреждения и другим возможностям.

"Безопасный город" - программное обеспечение для автоматизации деятельности пожарных частей, а также ПО, которое позволит в автоматическом режиме осуществлять мониторинг показателей, характеризующих состояние безопасности объектов здравоохранения, а также оповещать население о ЧС.

Кроме того, "Ростелеком" открыл на форуме "Единую зону электронных услуг" совместно с МФЦ Приморского края. На этой площадке можно зарегистрироваться на портале "Госуслуг", получить коды активации и воспользоваться электронными услугами с помощью инфоматов.

"Дальинфоком-2014" работает 9 и 10 сентября, за это время специалисты IT-сферы обсудят целый ряд вопросов, проведут круглые столы и спич-сессии. Кроме того, в рамках "Дальинфокома" пройдет чемпионат по киберспорту, олимпиада программистов, школа стартапов и выставка IT-expo.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток