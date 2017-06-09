С бывшего строителя океанариума во Владивостоке по решению суда будет взыскано 635 млн рублей

Ранее он был осужден на 4 года колонии, но вышел на свободу по УДО

Кировский районный суд Омска 8 июня постановил взыскать с бывшего гендиректора НПО «Мостовик» Олега ШИШОВА 635 млн рублей. В марте прошлого года он был приговорен к трем годам колонии по делу о растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума.

Суд признал, что при пособничестве Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра КОСЯЧЕНКО (скончался в начале 2016 года) директором ФГУП Андреем ПОПЛАВСКИМ растрачены более 1 млрд рублей, выделенные на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум».

Поводом для обращения прокуратуры в суд послужил приговор Куйбышевского районного суда г.Омска, признавшего Шишова виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В суде, заседание которого прошло в сентябре прошлого года, в частности установлено, что Олег Шишов в 2009-2012 годах внес в финансовые документы ООО НПО «Мостовик» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов, в том числе номинальных, строительно-монтажных работ на объектах, расположенных на территории городов Владивостока, Омска, Тюмени, Тобольска, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. При этом фактически работы, указанные в документах и декларациях, предприятия не осуществляли. В результате Шишов уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 478 млн рублей.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

Ранее Олегу Шишову по совокупности было назначено 4 года колонии общего режима. 16 марта 2017 года Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство защиты Шишова об условно-досрочном освобождении. 28 марта он вышел на свободу.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток