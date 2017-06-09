Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С бывшего строителя океанариума во Владивостоке по решению суда будет взыскано 635 млн рублей
Ранее он был осужден на 4 года колонии, но вышел на свободу по УДО
Кировский районный суд Омска 8 июня постановил взыскать с бывшего гендиректора НПО «Мостовик» Олега ШИШОВА 635 млн рублей. В марте прошлого года он был приговорен к трем годам колонии по делу о растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума.
Суд признал, что при пособничестве Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра КОСЯЧЕНКО (скончался в начале 2016 года) директором ФГУП Андреем ПОПЛАВСКИМ растрачены более 1 млрд рублей, выделенные на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум».
Поводом для обращения прокуратуры в суд послужил приговор Куйбышевского районного суда г.Омска, признавшего Шишова виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В суде, заседание которого прошло в сентябре прошлого года, в частности установлено, что Олег Шишов в 2009-2012 годах внес в финансовые документы ООО НПО «Мостовик» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов, в том числе номинальных, строительно-монтажных работ на объектах, расположенных на территории городов Владивостока, Омска, Тюмени, Тобольска, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. При этом фактически работы, указанные в документах и декларациях, предприятия не осуществляли. В результате Шишов уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 478 млн рублей.
Решение суда в законную силу еще не вступило.
Ранее Олегу Шишову по совокупности было назначено 4 года колонии общего режима. 16 марта 2017 года Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство защиты Шишова об условно-досрочном освобождении. 28 марта он вышел на свободу.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- С бывшего строителя океанариума во Владивостоке по решению суда будет взыскано 635 млн рублей
- Попасть в Свободный порт Владивосток по электронной визе можно будет уже с 1 августа
- Владивосток получит систему Tax Free
- В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
- На остров Русский посыпятся миллиарды
- Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
- Навальный не смог получить штаб-квартиру во Владивостоке
- Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?
- Еще одна китайская авиакомпания начинает летать во Владивосток из Харбина
Новости раздела
- С бывшего строителя океанариума во Владивостоке по решению суда будет взыскано 635 млн рублей
- Попасть в Свободный порт Владивосток по электронной визе можно будет уже с 1 августа
- Владивосток получит систему Tax Free
- Во Владивостоке появится беспилотный автобус
- В Приморье построят крупнейший в стране рыбный хаб
- Один из крупнейших портов Приморья недобрал прибыли
- "Билайн" во Владивостоке вывел на новый уровень сеть LTE-Advanced
- Купюра в 2000 рублей с изображением моста на острове Русский появится в обращение в октябре
- В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хабаровский край и Амурская область "скакнули" в рейтинге инвестпривлекательности
- Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет свою работу на Дальнем Востоке
- Путин призвал Миклушевского создавать благоприятные условия для бизнеса
- Крабы из Приморья попали в "Момент Истины" Андрея Караулова
- На судоверфь "Звезда" в Приморье пришли другие корейцы
- Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре получит дополнительно более 1 млрд 287 млн рублей
- Шувалов: В Приморье должны зарабатывать больше, чем в центральной России
- На ВЭФ во Владивостоке инвесторам представят новые льготы и преференции
- "Газпром", СИБУР и "Технолизинг" инвестируют в крупнейшую ТОР на Дальнем Востоке
- Мораторий на формирование пенсионных накоплений не затрагивает программу софинансирования