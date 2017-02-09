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Приморцы остаются без дешевых и качественных автомобилей

09 Февраля 2017, 11:28 | Владивосток

Таможня не может выпускать иномарки даже после оборудования их системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Владивостокская таможня разъяснила, что на сегодняшний день порядок выдачи паспорта технического средства (ПТС) на ввозимые автомобили в случае дооборудования системой «ЭРА-ГЛОНАСС» отсутствует. Таким образом, легально ввезти подержанный автомобиль из Японии, Кореи и США после вступившего с 1 января требования об обязательном оснащении российской системой НЕВОЗМОЖНО.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к спаду ввоза автомобилей. За февраль ввезли всего 25 поддержанных авто», - сообщил и.о. первого заместителя начальника Владивостокской таможни Алексей КУЗЬМИН.

Всего с начала года Владивостокская таможняоформила и выпустила в свободное обращение более 1 тыс. автомобилей. Более 600 из них получили ПТС на основе прошлогодних документов, порядка 400 остается в местах временного хранения.

Досье "Золотого Рога": «ЭРА-Глонасс» - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. Система подает сигнал в случае повреждения автомобиля при аварии на спутник, откуда сигнал получают службы экстренного реагирования. В случае аварии встроенный модуль автоматически передает точные координаты в диспетчерский пункт, диспетчер, в свою очередь, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД, скорая помощь). Если водитель не способен ответить диспетчеру, то система автоматически пошлет этот сигнал; услуга вызова экстренных оперативных служб будет бесплатной в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

Дальневосточники уже разместили в интернете ряд обращений и петиций к властям с требованием дать разъяснение в связи с принятием новой законодательной инициативы, парализовавшей ввоз подержанных иномарок. Авторы петиций, под которыми подписались несколько тысяч человек, просят либо отменить новшества в техническом регламенте, либо дать разъяснения о том, как и какие сертифицированные центры имеют право установить на ввезенный автомобиль систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того приморцы заявляют, что относятся к новой схеме как к «искусственной заградительной мере».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: глонасс  запрет  таможня  правый руль 



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