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Путину очень понравилось место культурно-образовательного комплекса во Владивостоке

09 Января 2019, 08:36 | Владивосток

«Красивое место», - сказал глава государства

Президент Владимир ПУТИН ознакомился с проектами строительства культурно-образовательных и музейных комплексов, которые должны появиться во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово.

Перед началом совещания по вопросу создания культурно-образовательных комплексов президент осмотрел макеты создаваемых центров. Пояснения по Владивостоку дал глава Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.

Вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ продемонстрировала главе государства стенды с эскизами Калининградского театра оперы и балета, Высшей школы музыкального и театрального искусства, музейного и театрально образовательного комплексов, культурного центра во Владивостоке, образовательного центра на острове Русский и хореографической академии в Севастополе. Также президента познакомили с компьютерной реконструкцией будущей застройки квартала искусств в Кемерово.

Владимир Путин с интересом отнесся к проекту из Приморья. «Красивое место», - сказал он. Г-жа Голодец уточнила, что геологические изыскания и экспертиза на Дальнем Востоке уже подходят к концу.

«Только что говорили о том, что «Мариинка» делает во Владивостоке. Замечательный спектакль поставила молодая труппа, Валерий Абисалович (ГЕРГИЕВ) помогает. И так будет везде, не сомневаюсь ни на секунду, - цитирует Владимира Путина сайт kremlin.ru. - В этой связи вот что хотел сказать по поводу региональных культурных центров: безусловно, эта работа не должна вестись за счет финансовых, кадровых ресурсов местных учреждений культуры. Недопустимо отодвигать их на периферию. Новые культурные центры призваны обогащать и дополнять культурную жизнь регионов, работать в тесном партнёрстве с региональными и местными музеями, театрами, творческими вузами. У них огромный потенциал, и они должны иметь все возможности для собственного развития».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Задача создания в регионах России такого рода культурных кластеров была поставлена главой государства в послании Федеральному собранию 2018 года и закреплена в президентском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Идея их создания возникла, в том числе из-за того, что в регионах зачастую нет ресурсов для подготовки кадров в различных сферах культуры и искусства. Кластеры будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото kremlin.ru

 

Автор: Олег Клименко
Теги: остров русский  музей  театр  Владимир Путин  Олег Кожемяко  проект 



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