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Достойная ресторация
Зал гудел и ждал: когда же начнется?! Напряженную тишину расколол бравурный трубный марш. Все резко повернули головы назад и увидели такую картину: с верхних рядов на сцену спускается оркестр из бравых трубачей в белоснежных поварских колпаках и халатах. Так началась 8 февраля в Большом зале заседаний администрации Приморского края долгожданная церемония вручения Второй региональной премии "Дальневосточное гостеприимство" по итогам 2007 года.
Организаторы мероприятия - Дальневосточная Ассоциация рестораторов и отельеров и ресторанное агентство "Анонс" - ожидали увидеть на церемонии около 600 гостей. Но пришло гораздо больше: представители администраций Приморского края и Владивостока, Хабаровска, владельцы и директора ресторанов, гостиниц, ночных клубов, журналисты, шеф-повара, пищевые технологи, дизайнеры ресторанных интерьеров со всего Дальнего Востока. И каждому не терпелось узнать - окажется ли в числе победителей то заведение, за которое он голосовал.
Напомним, победители (лауреаты премии) определялись в два этапа. На первом - рядовые посетители ресторанов и кафе со всего Дальнего Востока с помощью интернет-голосования заявляли о своих предпочтениях в сфере ресторанной индустрии. На втором - специально созданный Экспертный совет определял победителей из 425 предприятий питания, заявленных посетителями. География конкурса: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Находка, Уссурийск. Число окончательных победителей по 22 номинациям - более 60. Главная цель - пропаганда культуры гостеприимства на Дальнем Востоке, стимулирование развития региональной индустрии общественного питания. Основные критерии, по которым определялись победители, - признание публики и оригинальный подход к кухне, интерьеру, сервису.
За популяризацию кулинарного искусства и освещение отрасли гостеприимства региональный журнал для деловых кругов" Дальневосточный капитал" (Издательская компания "Золотой Рог") награжден дипломом "Дальневосточное гостеприимство-2007".
ДосьеЕжегодная региональная премия "Дальневосточное гостеприимство" была учреждена в 2006 году Дальневосточной Ассоциацией рестораторов и отельеров и ресторанным агентством "Анонс" при поддержке Федерации рестораторов и отельеров России, администраций Приморского края и г. Владивостока, Российского информационно-выставочного проекта "ПИР". Среди главных информационных партнеров премии - деловая еженедельная газета "Золотой Рог" и региональный журнал "Дальневосточный капитал".
Премия "Дальневосточное гостеприимство" показала, что индустрия гостеприимства Дальнего Востока темпами своего развития способна удивить даже столичных профессионалов.
Впервые церемонию вручения региональной премии посетил специалист национального проекта "ПИР" Дмитрий ГОЛИКОВ. Он вручил награду за "Личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства". Ее обладателями стали 17 ведущих рестораторов и отельеров региона из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского. За заслуги в индустрии гостеприимства были впервые награждены заведения Находки и Уссурийска.
Президент Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров, директор ресторанного агентства "Анонс" Роман ИВАНИЩЕВ уверен, что премия "Дальневосточное гостеприимство-2007" отразила динамику развития ресторанной культуры в регионе в целом.
Все положительные тенденции говорят о том, что премия "Дальневосточное гостеприимство" не зря является единственным преемником Национальной премии.
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