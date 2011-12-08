"Авторадио-Владивосток" - лучший региональный вещатель

"Авторадио" - одна из крупнейших коммерческих радиостанций России. Сеть вещания "Авторадио" охватывает свыше 300 городов по России и за рубежом. Во Владивостоке "Авторадио" работает с 2003 года. В этом году "Авторадио-Владивосток" удалось выйти на первое место в официальном рейтинге радиостанций Владивостока TNS Gallup Media.

Высоко оценивают работу коллектива "Авторадио-Владивосток" и московские коллеги-авторадийшики: уже неоднократно "Авторадио-Владивосток" удостаивается высокого звания "Лучший региональный вещатель". "Авторадио-Владивосток": первые в регионе, лучшие среди регионов! Сеть "Авторадио" с каждым годом становится все шире. Сейчас "Авторадио" вещает уже более чем в 300 городах России и ближнего зарубежья. И тем не менее головной офис "Авторадио" очень скрупулезно отслеживает и контролирует работу своих вещателей. "Авторадио-Москва" требует от регионов строгого соответствия особенностям формата, соблюдения сетки вещания, а также высокого уровня проведения промоакций. При этом "Авторадио-Москва" ежегодно устраивает Конференцию региональных вещателей, в рамках которой обсуждаются грядущие изменения, новые проекты, проводятся обучающие семинары и, по традиции, подводятся итоги деятельности за год. "Авторадио-Владивосток" уже третий год подряд получает высокую оценку своей работы и уже в третий раз получает звание "Лучший региональный вещатель "Авторадио".

Стоит отметить, что удаленность от центра России и огромная разница во времени вносят свои коррективы в работу "Авторадио-Владивосток". Так, по словам программного директора "Авторадио-Владивосток" Константина Терехова, в отличие от других регионов, Владивостоку утренний эфир приходится выстраивать полностью самостоятельно, но на московском уровне. Звание "Лучший региональный вещатель" доказывает, что сотрудникам "Авторадио-Владивосток" удается держать эту высокую планку. А тот факт, что авторадийная сеть насчитывает уже более 300 станций по всей России и за ее пределами, еще раз говорит о престижности награды.

Примечательно, что этот год вообще стал победным для "Авторадио". Буквально за несколько недель до Конференции региональных вещателей был опубликован официальный рейтинг радиостанций Владивостока TNS Gallup Media, согласно которому "Авторадио" занимает в регионе уверенное первое место! Причем практически в это же время "Авторадио-Москва" стало первой радиостанцией российской столицы, обогнав своего принципиального конкурента "Русское Радио". Таким образом, получается, что "Авторадио-Владивосток" движется вперед в ногу с Москвой и, как отмечает программный директор Константин Терехов, не собирается останавливаться на достигнутом. "У нас огромный потенциал, и мы готовы его реализовывать и идти вперед, - говорит он.

Команда "Авторадио" - команда победителей

Залог успеха "Авторадио-Владивосток" - прежде всего, сильная команда, считает программный директор Константин Терехов. По его словам, эфир "Авторадио-Владивосток" делает сплоченная команда друзей, которых объединяют общие интересы, и которые работают с полной отдачей. Справедливо добавим, что команда "Авторадио" - это не только те люди, которых вы слышите в эфире, популярность радиостанции обеспечивают также работающае на высоком профессиональном уровне продакш-студия, технический отдел и коммерческая служба, которая всегда с энтузиазмом занимается организацией промо-акций и работает в тесном взаимодействии со службой эфира. Коллектив "Авторадио-Владивосток" сравнительно небольшой, и здесь работает самая молодая команда авторадийщиков. Возможно, их неиссякаемая энергия и есть секрет успеха!

Московские коллеги-авторадийщики всегда поражаются, как "Авторадио-Владивосток" с небольшим количеством сотрудников удается делать эфир и организовывать масштабные промоакции на уровне Москвы. Кроме того, руководство головного офиса "Авторадио" не раз подчеркивало высокий профессиональный уровень владивостокских авторадийщиков. Причем речь идет как о сотрудниках эфирной службы, так и об рекламном отделе. К примеру, руководитель региональной редакции "Авторадио" Ирина Ипатова не раз отмечала, что если другие регионы приходится учить работать, то с Владивостоком работа строится по принципу "общения на равных".

Отмечают москвичи и высокий уровень проведения во Владивостоке промо-акций. "Авторадио-Владивосток" постоянно радует жителей приморской столицы масштабными проектами. Многим запомнились такие акции, как "Формула "Авторадио" или Гонки по правилам", "Задай вопрос ГИБДД", "Концерт ДДТ во Владивостоке", "Цветы всем", "Авторадиопризыв" и "Супербомбила". Кстати, последняя акция является благотворительной - уже два года "Авторадио-Владивосток" помогает детям.

К новым вершинам с новым логотипом

Еще одно значимое событие для всей корпорации "Авторадио" - это ребрендинг. Наверняка вам уже бросился в глаза новый логотип "Авторадио". Это запланированное изменение визуальной идентификации бренда "Авторадио". Вице-президент ВКПМ по связям с общественностью и международным отношениям Юрий Костин объясняет причины появления нового авторадийного логотипа тем, что прежний логотип и весь визуальный ряд перестали отвечать положению станции-лидера. Региональная сеть "Авторадио" - одна из крупнейших в России, и поэтому огромное значение приобретает выстраивание единой, четко продуманной системы визуальной идентификации станции на всей территории вещания. Разработкой логотипа и созданием бренд-бука занималась международная компания Your Brand, а новый дизайн разработан одним из крупнейших английских дизайн-бюро.

В новом авторадийном логотипе сохранилась звезда - привычный и узнаваемый символ станции, правда, этот образ отошел от ассоциации с вращающимся автомобильным колесом. По словам Юрия Костина, звезда превратилась в "голливудскую", в символ успехов высшего совершенства. Кроме того, сохранены и привычные цвета "Авторадио", близкие к цветам Российского флага. Стоит отметить, что новый логотип "Авторадио" максимально точно отражает суть радиостанции, преемственность ее основополагающих принципов. При этом, как подчеркивает руководство ВКПМ, ребрендинг "Авторадио" не затрагивает содержание, программную политику и концепцию станции, они остаются прежними. Окончательно сформирована и стратегия вербального позиционирования радиостанции. "Авторадио" - искреннее, эмоциональное, позитивное и радостное, по-настоящему российское. "Авторадио" любит и знает свою аудиторию, вместе с ней развивается и становится успешнее.