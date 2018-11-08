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Владивостоку пообещали тысячи высокооплачиваемых рабочих мест
Надо только получить статус столицы ДФО
Около 5 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест получит Владивосток в случае переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска, считают чиновники.
«Что получит город, горожане, Приморье, если президент (Владимир ПУТИН) такое решение поддержит? Это примерно 5 тыс. новых рабочих мест, достаточно привлекательных, высокооплачиваемых, которые будут замещаться преимущественно жителями Приморского края», - сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр КРУТИКОВ на совещании во Владивостоке при вице-премьере, полпреде президента РФ в ДФО Юрий Трутневе.
Замминистра отметил, что перенос столицы ускорит рост инвестиций в дорожное хозяйство и социальную инфраструктуру города.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», в конце октября петиция против переноса столицы ДФО во Владивосток появилась на интернет-платформе change.org
Авторы обращения, адресованного прежде всего полпреду президента РФ в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ и врио губернатора Приморья Олегу КОЖЕМЯКО, призывают оставить все как есть.
Глава Приморья в начале октября заявил, что столицу Дальнего Востока нужно перенести из Хабаровска во Владивосток. По его мнению, в пользу идеи этого переноса есть целый ряд факторов. Так, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств. Кроме того, отметил он, проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке.
Против идеи переноса столицы сразу же выступили губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ и мэр Хабаровска Сергей КРАВЧУК.
Вице-премьер Юрий Трутнев позже пообещал серьезно обновить аппарат чиновников в случае переноса столицы. Хабаровск является центром округа с момента его образования в 2000 году (согласно указу президента РФ от 13 мая 2000 года). Здесь же размещается полномочное представительство президента в ДФО.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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