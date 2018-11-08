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Путин поддержал идею создания из Владивостокской крепости музея-заповедника

08 Ноября 2018, 08:43 | Владивосток

При этом знаменитые форты будут средством заработка

Президент Владимир ПУТИН поддерживает идею создания на базе Владивостокской крепости федерального музея-заповедника. Знаменитая крепость включает в себя более 800 фортов, которые принадлежат Минобороны, Минкультуры, властям Владивостока. Часть из них находится в частной собственности.

Создать такой комплекс предложил министр культуры Владимир МЕДИНСКИЙ.

«Мы предлагаем создать на базе этой крепости по севастопольскому образцу федеральный музей-заповедник, рассказывающий об истории. И конечно, это прекрасное место для воспитания патриотизма, тем более что вся крепость построена русскими инженерами, - довольно уникальный случай», - сказал г-н Мединский в ходе встречи с главой государства.

По его словам, музейный центр уже приведен в порядок за внебюджетный счет. В нем будут формировать экскурсии на форты. С 2020 года планируется превратить их в объекты туристического, экскурсионного показа.

«Их не надо особо реставрировать. Там надо сделать навигацию, интересную программу, экскурсии, освещение», - пояснил министр.

Мединский также сказал, что форты будут средством заработка, поэтому на их содержание деньги не понадобятся.

«Мы хотим, чтобы эти все форты зарабатывали, это тоже принципиальный момент», - сказал Мединский.

«Мне кажется это интересным», - ответил президент.

Мединский заверил, что Минкультуры изыщет средства на запуск проекта.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Владивостокская крепость - уникальный в своем роде комплекс долговременных оборонительных сооружений, который был построен  в конце XIX - начале XX веков во Владивостоке и его окрестностях. Эта морская фортовая крепость была самой укрепленной из крепостей своего времени, несмотря на то, что строительство ее не было завершено по причине начавшихся Первой мировой войны и Октябрьской революции.Крепость является памятником военной истории и архитектуры федерального значения.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта mustvisit.world

 

Автор:
Теги: крепость  культуры  Владимир Путин  музей  проект 



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Комментарии

  • вася09:23, 08.11.2018#

    Свежо питание, да серится с трудом.

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