Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин поддержал идею создания из Владивостокской крепости музея-заповедника
При этом знаменитые форты будут средством заработка
Президент Владимир ПУТИН поддерживает идею создания на базе Владивостокской крепости федерального музея-заповедника. Знаменитая крепость включает в себя более 800 фортов, которые принадлежат Минобороны, Минкультуры, властям Владивостока. Часть из них находится в частной собственности.
Создать такой комплекс предложил министр культуры Владимир МЕДИНСКИЙ.
«Мы предлагаем создать на базе этой крепости по севастопольскому образцу федеральный музей-заповедник, рассказывающий об истории. И конечно, это прекрасное место для воспитания патриотизма, тем более что вся крепость построена русскими инженерами, - довольно уникальный случай», - сказал г-н Мединский в ходе встречи с главой государства.
По его словам, музейный центр уже приведен в порядок за внебюджетный счет. В нем будут формировать экскурсии на форты. С 2020 года планируется превратить их в объекты туристического, экскурсионного показа.
«Их не надо особо реставрировать. Там надо сделать навигацию, интересную программу, экскурсии, освещение», - пояснил министр.
Мединский также сказал, что форты будут средством заработка, поэтому на их содержание деньги не понадобятся.
«Мы хотим, чтобы эти все форты зарабатывали, это тоже принципиальный момент», - сказал Мединский.
«Мне кажется это интересным», - ответил президент.
Мединский заверил, что Минкультуры изыщет средства на запуск проекта.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Владивостокская крепость - уникальный в своем роде комплекс долговременных оборонительных сооружений, который был построен в конце XIX - начале XX веков во Владивостоке и его окрестностях. Эта морская фортовая крепость была самой укрепленной из крепостей своего времени, несмотря на то, что строительство ее не было завершено по причине начавшихся Первой мировой войны и Октябрьской революции.Крепость является памятником военной истории и архитектуры федерального значения.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта mustvisit.world
Новости тематики
- Путин поддержал идею создания из Владивостокской крепости музея-заповедника
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- Из Владивостока открывается новый рейс на популярный вьетнамский остров
- Во Владивостоке начался отопительный сезон
- "Аэрофлот" вновь начал предлагать дешевые билеты на рейсы из Владивостока в Москву
- Во Владивостоке можно объедаться крабами
- Тема переноса столицы ДФО во Владивосток вывела два главных города региона на баррикады
- Приморцы отлетались по доступным ценам
- Монеточка перед выступлением во Владивостоке осталась без голоса
- Владивосток получил первую ТЭЦ за последние сорок пять лет
Новости раздела
- Владивостоку пообещали тысячи высокооплачиваемых рабочих мест
- Путин поддержал идею создания из Владивостокской крепости музея-заповедника
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- Из Владивостока открывается новый рейс на популярный вьетнамский остров
- Во Владивостоке начался отопительный сезон
- "Аэрофлот" вновь начал предлагать дешевые билеты на рейсы из Владивостока в Москву
- Во Владивостоке можно объедаться крабами
- Тема переноса столицы ДФО во Владивосток вывела два главных города региона на баррикады
- Приморцы отлетались по доступным ценам
- Монеточка перед выступлением во Владивостоке осталась без голоса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
Свежо питание, да серится с трудом.