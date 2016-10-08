Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
Символ Владивостока будет изображен на купюре в 2000 рублей
ЦБ РФ подвел итоги всероссийского конкурса по выбору символов новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, победили Дальний Восток (космодром Восточный, мост на остров Русский) и Севастополь. Об этом было объявлено в прямом эфире телеканала «Россия 1» по итогам голосования за символы для новых банкнот.
Отбор проходил в три этапа. Россияне впервые смогли самостоятельно предложить и выбрать то, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
Совет директоров Банка России определит, какой из двух городов будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой на банкноте в 2000 рублей. Банкноты появятся в обращении в конце 2017 года.
«Решение о том, какой из городов окажется на какой купюре, будет принимать совет директоров Центрального банка, но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток 2000» (песня группы «Мумий тролль»), - заявила председатель Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА.
За Дальний Восток (космодром Восточный, мост на остров Русский) проголосовало 546 тыс. 675 человек, за Севастополь (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям) - 543 тыс. 858 человек, за Казань (Казанский Кремль, Приволжский федеральный университет) - 537 тыс. 843 человека, Сочи (Роза хутор, Олимпийский стадион «Фишт») - 513 тыс. 334 человек, Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган) - 513 тыс. 270 человек. Далее следуют Петрозаводск, Нижний Новгород, Владимир, Иркутск и Сергиев Посад.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
Новости раздела
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Во Владивостоке против владельцев "распилов" начали возбуждать уголовные дела
- Приморцы останутся без испанских виз
- Глава дальневосточного "Ростелекома" ушел на повышение
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
- Владивостокский морской торговый порт не справляется с выгрузкой контейнеров
- Путин поручил подготовить концепцию развития острова Русский
- Во Владивостоке с 1 октября закроют тоннель им. Сталина
- Осужденный за мошенничество бывший главный тренер БК "Спартак-Приморье" лишится свободы
- "Аэрофлот" c завтрашнего дня прекращает прием заявок на возврат денег за билеты "Трансаэро"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В вузы вернут вступительные экзамены
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- Содержание Золотого моста пробило дыру в бюджете Приморья
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
- Спрос на доллары динамично растет
- Японцы хотят продлить Транссиб до острова Хоккайдо
- В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях