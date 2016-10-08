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Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте

08 Октября 2016, 07:36 | Владивосток

Символ Владивостока будет изображен на купюре в 2000 рублей

ЦБ РФ подвел итоги всероссийского конкурса по выбору символов новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, победили Дальний Восток (космодром Восточный, мост на остров Русский) и Севастополь. Об этом было объявлено в прямом эфире телеканала «Россия 1» по итогам голосования за символы для новых банкнот.

Отбор проходил в три этапа. Россияне впервые смогли самостоятельно предложить и выбрать то, что должно быть изображено на новых денежных знаках.

Совет директоров Банка России определит, какой из двух городов будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой на банкноте в 2000 рублей. Банкноты появятся в обращении в конце 2017 года.

«Решение о том, какой из городов окажется на какой купюре, будет принимать совет директоров Центрального банка, но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток 2000» (песня группы «Мумий тролль»), - заявила председатель Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА.

За Дальний Восток (космодром Восточный, мост на остров Русский) проголосовало 546 тыс. 675 человек, за Севастополь (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям) - 543 тыс. 858 человек, за Казань (Казанский Кремль, Приволжский федеральный университет) - 537 тыс. 843 человека, Сочи (Роза хутор, Олимпийский стадион «Фишт») - 513 тыс. 334 человек, Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган) - 513 тыс. 270 человек. Далее следуют Петрозаводск, Нижний Новгород, Владимир, Иркутск и Сергиев Посад.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: банк  остров русский  мост  конкурс 






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