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Юрий Трутнев пообещал как можно дольше сохранять преференции для Дальнего Востока

08 Сентября 2017, 11:39 | Владивосток

Новые механизмы развития региона пока рано распространять на всю Россию

«Если сегодня распространить те меры, которые поддерживают Дальний Восток, на другие субъекты Российской Федерации, то равновесие в инвестиционном климате изменится. Тогда нужно будет что-то другое сделать на Дальнем Востоке», - заявил журналистам по окончании Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

По его словам, меры господдержки, в настоящее время реализуемые на Дальнем Востоке (режим Свободного порта, программа «дальневосточный гектар»), пока остаются «фишкой» региона.

«Так получилось, что Дальний Восток в соответствии с решениями президента РФ объявлен приоритетом и он сам по себе стал полигоном испытаний новых форм поддержки экономики. Многие из них могут действительно как-то распространиться. Обсуждения (распространения инструментов развития на всю Россию) в правительстве проходят, но речи о массовом использовании опыта пока не идет, только о конкретных мерах, - пояснил Трутнев.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из фотобанка ВЭФ.

Автор:
Теги: свободный порт  "дальневосточный гектар"  Юрий Трутнев  тор 



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