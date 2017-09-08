Юрий Трутнев пообещал как можно дольше сохранять преференции для Дальнего Востока

Новые механизмы развития региона пока рано распространять на всю Россию

«Если сегодня распространить те меры, которые поддерживают Дальний Восток, на другие субъекты Российской Федерации, то равновесие в инвестиционном климате изменится. Тогда нужно будет что-то другое сделать на Дальнем Востоке», - заявил журналистам по окончании Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

По его словам, меры господдержки, в настоящее время реализуемые на Дальнем Востоке (режим Свободного порта, программа «дальневосточный гектар»), пока остаются «фишкой» региона.

«Так получилось, что Дальний Восток в соответствии с решениями президента РФ объявлен приоритетом и он сам по себе стал полигоном испытаний новых форм поддержки экономики. Многие из них могут действительно как-то распространиться. Обсуждения (распространения инструментов развития на всю Россию) в правительстве проходят, но речи о массовом использовании опыта пока не идет, только о конкретных мерах, - пояснил Трутнев.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из фотобанка ВЭФ.