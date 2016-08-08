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Cменщик Гребнева в ТМК выплатит 130 тыс. рублей штрафа
Игорь Нестеренко осужден за невыплату зарплаты сотрудникам
Суд назначил штраф в 130 тыс. рублей бывшему генеральному директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, Уссурийск) Игорь НЕСТЕРЕНКО, который уже получил три года и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве.
По данным следствия, с декабря 2014 года Нестеренко не выплатил заработную плату 730 сотрудникам предприятия. Общая сумма долга составила почти 19 млн рублей. При этом, глава предприятия имел реальную возможность выплатить деньги работникам, однако давал указания о перечислении средств на другие нужды предприятия. В ходе следствия задолженность перед потерпевшими в полном объеме была погашена.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото www.amur.info.
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