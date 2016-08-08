www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Cменщик Гребнева в ТМК выплатит 130 тыс. рублей штрафа

08 Августа 2016, 13:02 | Владивосток

Игорь Нестеренко осужден за невыплату зарплаты сотрудникам

Суд назначил штраф в 130 тыс. рублей бывшему генеральному директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, Уссурийск) Игорь НЕСТЕРЕНКО, который уже получил три года и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве.

По данным следствия, с декабря 2014 года Нестеренко не выплатил заработную плату 730 сотрудникам предприятия. Общая сумма долга составила почти 19 млн рублей. При этом, глава предприятия имел реальную возможность выплатить деньги работникам, однако давал указания о перечислении средств на другие нужды предприятия. В ходе следствия задолженность перед потерпевшими в полном объеме была погашена.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото www.amur.info.

Автор: Юрий Рогов
Теги: суд  ТМК 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru