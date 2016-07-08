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Самый протяженный в мире велопробег финиширует во Владивостоке
За время гонки участникам предстоит преодолеть 5 климатических и 7 временных зон
Самая протяженная в мире ультра-марафонская шоссейная этапная гонка Red Bull Trans-Siberian Extreme, которая проходит через всю Россию, финиширует во Владивостоке 28 июля.Третий этап велогонки стартовал 7 июля в Казани. За 22 дня гонщики преодолеют 14 этапов общей протяженностью более 9 тыс. километров.
Из Казани на старт вышли шесть спортсменов, выступающих в категории соло, и четыре велогонщика в категории дуо. В числе одиночников двое австрийцев, россиянин, таиландец, бразилец и француз. В категории дуо представлены две команды из России и Германии.
За время гонки участникам предстоит преодолеть 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и провести более трех недель в седле. Ежегодная велогонка, которая стартует уже во второй раз, пройдет также через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финиширует 28 июля во Владивостоке.
На протяжении 9,2 тыс. км спортсменов будут сопровождать врачи, массажисты, повара, операторы, монтажеры и водители.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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