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Сенаторы дали "зеленый свет" свободному порту Владивосток
Совет Федерации 8 июля одобрил пакет законов о создании свободного порта
Закон предусматривает для резидентов свободного порта Владивосток ряд налоговых преференций, упрощение таможенных и визовых процедур.
В частности, речь идет о предоставлении фискальных преференций резидентам, снижении ставок налога на прибыль, об освобождении от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 5 лет. Также для резидентов планируется сократить объем отчислений в государственные внебюджетные фонды с 30% до 7,6%.
Кроме того, в свободном порту Владивосток будет введен облегченный визовый режим. Благодаря этому иностранные гости смогут получить 8-дневную визу прямо на границе. Таможня заработает в режиме "одного окна", предоставляя услуги таможенного, пограничного, фитосанитарного и других видов контроля.
Кроме того планируется ввести на территории порта режим свободной таможенной зоны, которая, в частности, позволит освобождать ввозимое оборудование от уплаты импортной пошлины и НДС. Предполагается, что правительство получит право вводить особые условия для работы образовательных и медицинских учреждений, а также для ряда предприятий, в том числе рыболовных.
Все (!) проверки деятельности резидентов - и плановые, и внеплановые - предполагается проводить только в "специальном порядке", т.е. по согласованию с профильным ведомством.
"Финансирование инфраструктуры порта будет обеспечиваться как из внебюджетных источников, так и из бюджетных. Мы исходим из того, что финансирование должно осуществляться на условиях государственно-частного партнерства", - сказал сообщил при рассмотрении документа в Госдуме замглавы Минвостокразвития РФ Кирилл СТЕПАНОВ.
Свободный порт будет создан на территории 13 муниципалитетов, в том числе городского округа Владивосток, морских портов Зарубино и Находка.
Юрий РОГОВ. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
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