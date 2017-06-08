Попасть в Свободный порт Владивосток по электронной визе можно будет уже с 1 августа

Пока только по воздуху и морем

Первые два пункта пропуска с возможностью оформления электронных виз и въезда в страну на основании таких виз через Свободный порт Владивосток (СПВ) заработают с 1 августа. Граждане 18 стран смогут попасть в Россию таким образом через морской пункт пропуска во Владивостоке и через аэропорт Кневичи.

«В начале июля пройдут тестовые испытания. Сейчас идет подготовка для такого тестового запуска», - сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел ВОЛКОВ по итогам инспектирования объектов.

Механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно по мере оснащения пунктов пропуска программно-техническими комплексами.

Кроме того, с 1 января 2018 года заработают дополнительные пункты пропуска в Приморье.

«По электронной визе можно будет приехать (через Приморье – Прим. авт.) на Камчатку и в Сахалинскую область. Для этого планируется открыть автомобильные пункты пропуска Полтавка, Турий Рог, железнодорожные пункты пропуска Пограничный, Махалино, Хасан, морские пункты пропуска Зарубино, Посьет, Петропавловск-Камчатский, Корсаков. До 2020 года планируется ввести автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и морской пункт пропуска – Находка», - поясняет пресс-служба Минвостокразвития.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект по корректировке федерального бюджета на 2017 год. В его рамках предусмотрено выделение 170 млн рублей на обеспечение возможности въезда иностранных граждан через пункты пропуска Свободного порта Владивосток на основании электронных виз.

Досье «Золотого Рога»: В марте президент России Владимир ПУТИН подписал закон, позволяющий в особом упрощенном режиме оформлять электронные визы иностранным гражданам для въезда в Россию через свободный порт Владивосток. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция. Для того, чтобы получить визу, иностранному гражданину необходимо заполнить анкету на сайте МИД России. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток