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В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
Проект реализовал владелец службы проката автомобилей
ООО «КамИнн» открыло в историческом центре Владивостока гостиницу эконом-класса на 22 номера. Инвестпроект стоимостью 6 млн рублей реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток.
Гостиница расположена в арендованном двухэтажном здании площадью 402 кв. метра и предлагает размещение в номерах трех категорий: стандарт, улучшенный номер и люкс.
ООО «КамИнн» учреждено в ноябре 2017 года. В настоящее время 75% капитала принадлежит гендиректору компании Александру ЛИДОВСКИЙ (также является гендиректором и учредителем ООО «Рента-Владивосток» и ООО «Седьмое небо»), еще 25% - Анастасии БЕЛОВОЙ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта отеля «КамИнн».
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