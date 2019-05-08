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В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса

08 Мая 2019, 10:15 | Владивосток

Проект реализовал владелец службы проката автомобилей

ООО «КамИнн» открыло в историческом центре Владивостока гостиницу эконом-класса на 22 номера. Инвестпроект стоимостью 6 млн рублей реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток.

Гостиница расположена в арендованном двухэтажном здании площадью 402 кв. метра и предлагает размещение в номерах трех категорий: стандарт, улучшенный номер и люкс.

ООО «КамИнн» учреждено в ноябре 2017 года. В настоящее время 75% капитала принадлежит гендиректору компании Александру ЛИДОВСКИЙ (также является гендиректором и учредителем ООО «Рента-Владивосток» и ООО «Седьмое небо»), еще 25% - Анастасии БЕЛОВОЙ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта отеля «КамИнн».

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Теги: инвестиции  автомобили  свободный порт  прокат  гостиница 



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