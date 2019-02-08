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Из Владивостока можно будет улететь на Тайвань
S7 в мае открывает прямые рейсы
Авиакомпания S7 Airlines 24 мая начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Тайбэй (Тайвань). Полеты будут выполняться по пятницам на Airbus A320.
Вылет из аэропорта Кневичи в 13:55, прилет в Тайбэй в 15:45 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:30 и прилетает во Владивосток в 23:15.
Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 2,634 млн пассажиров, что на 21% превысило показатель 2017 года.
S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ, принадлежит супругам Владиславу и Наталии ФИЛЕВЫМ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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