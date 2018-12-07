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Во Владивостоке можно купить смартфоны от "Яндекса"

07 Декабря 2018, 10:39 | Владивосток

Телефон работает на операционной системе Android 8.1.

В продаже появились смартфоны производства «Яндекс.Телефон» со встроенным голосовым помощником «Алиса». Устройство стоимостью 17 990 рублей во Владивостоке можно купить в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» (входят в группу «Сафмар» Михаила ГУЦЕРИЕВА) и салонах «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Ограничений по количеству смартфонов, который может приобрести один покупатель, нет.

Изготовителем товара выступает зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG.

Телефон работает на ОС Android 8.1. Он оснащен двумя основными камерами (разрешением 16 Мп и 5 Мп) и одной фронтальной (5 Мп), восьмиядерным процессором Snapdragon 630 и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080 точек.

Сканер отпечатка позволяет разблокировать телефон одним прикосновением, а технология NFC - использовать аппарат для бесконтактной оплаты покупок. Телефон поддерживает платежные системы «Яндекс.Деньги» и Google Pay.

Устройство также имеет слоты для двух sim-карт. Мощность аккумулятора - 3050 мАч, что позволяет смартфону работать до 24 дней в режиме ожидания, до 10 часов при работе в интернете через Wi-Fi и до 90 часов музыки. По умолчанию в телефоне установлено 8 предложений, которые можно удалить.

В телефоне также есть определитель номера, который подключен к базе «Яндекс.Справочника», где собраны контакты множества организаций.

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» к каждому телефону прилагается полугодовая подписка Яндекс.Плюс. Покупатели также получат 300 рублей на поездки на Яндекс.Такси, 500 рублей на счет в Яндекс.Деньгах и 10-процентный кешбэк на покупки, оплаченные деньгами, в течение трех месяцев. Общая сумма, которую можно вернуть на счет, - до 2 тыс. рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Яндекс  «Эльдорадо»  cмартфон  «М.Видео»  вымпелком 



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