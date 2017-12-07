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Трутнев считает, что новым мэром Владивостока должен стать честный и энергичный человек

07 Декабря 2017, 15:20 | Владивосток

По мнению вице-премьера Трутнева, у Владивостока трудная судьба с точки зрения мэров

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ считает, что новый глава Владивостока, который придет на смену подавшему в отставку Игорю ПУШКАРЕВУ, должен быть прежде всего честным.

«Прежде всего, человек (будущий мэр) должен любить город, он должен хотеть, чтобы город изменился к лучшему. Он должен быть честен, энергичен и компетентен. Должен понимать, что такое экономика, как решать самые сложные задачи. Он должен быть требовательным, потому не все и не всегда получается так быстро, как мы хотим», - сказал Юрий Трутнев журналистам во Владивостоке после совещания о социально-экономическом развитии Приморья.

Вице-премьер уточнил, что у Владивостока трудная судьба с точки зрения мэров.

«Надеюсь, что она когда-нибудь изменится. Для этого должен прийти светлый, правильный человек. И таких людей в Приморье немало», - сказал г-н Трутнев.

После отставки Игоря Пушкарева до конца года у Владивостока должен появиться новый руководитель. В настоящее время конкурсная комиссия отбирает кандидатов для голосования в гордуме из более чем 50 претендентов на этот пост. Ожидается, что работа по выборам мэра завершится 22 декабря. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации будет назначаться на должность по результатам конкурса и утверждения в гордуме.

Предыдущий глава Владивостока Игорь Пушкарев был арестован по обвинению в коррупционных преступлениях и добровольно сложил с себя полномочия. В настоящее время он содержится под стражей.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: Юрий Трутнев  выборы  Игорь Пушкарев 



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