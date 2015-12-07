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Саммит АТЭС - 2012
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Крым справится с энергодефицитом c помощью Владивостока

07 Декабря 2015, 12:31 | Владивосток

Энергетики перебрасывают на полуостров две мобильные газотурбинные установки, задействованные во Владивостоке при подготовке к саммиту АТЭС, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

ПАО «РАО Энергетические системы Востока» (входит в группу «РусГидро») в понедельник отправит в Крым две мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) общей мощностью 45 МВт, расположенные на территории Владивостокской ТЭЦ-1.

Переброска из Приморья двух МГТЭС призвана снизить сохраняющийся дефицит в энергосистеме Республики Крым и города Севастополь.

Две мобильные газотурбинные электрические станции Mobile Pac мощностью 22,5 МВт каждая были установлены во Владивостоке в декабре 2008 года для обеспечения баланса городской энергосистемы.

Работы в электросетевом комплексе позволили повысить надежность энергосистемы и ликвидировать дефицит электроэнергии, который наблюдался в связи с масштабным строительством, ведущимся в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012.

Благодаря МГТЭС энергетики смогли произвести модернизацию линий электропередач во Владивостоке без отключения потребителей от электроэнергии.

На сегодняшний день на полуострове Крым уже работают 13 аналогичных станций общей мощностью 292,5 МВт.

Досье "Золотого Рога": «РАО ЭС Востока» управляет электроэнергетикой Дальнего Востока, основным акционером энергохолдинга является ПАО «РусГидро».

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: крым  дефицит  энергетика  "РАО ЭС Востока" 



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