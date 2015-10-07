Руководитель ДВЖД ушел на пенсию

Михаил Заиченко руководил магистралью десять лет, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Руководитель Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») Михаил ЗАИЧЕНКО уволился в связи с выходом на пенсию. До назначения нового начальника исполнять обязанности будет первый заместитель начальника ДВЖД Алексей ГЛАДИЛИН.

Михаил Заиченко возглавлял ДВЖД с марта 2005 года, после того как его предшественник Виктор ПОПОВ был назначен начальником другого филиала ОАО "РЖД" - Федеральной пассажирской дирекции.

Михаил Заиченко родился 24 сентября 1951 года в Волгограде. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог». На ДВЖД начал работать в 1974 году. В 2002-2005 годах руководил подразделением ДВЖД - Сахалинской железной дорогой.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов Федерации: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.