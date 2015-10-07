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Руководитель ДВЖД ушел на пенсию

07 Октября 2015, 17:10 | Владивосток

Михаил Заиченко руководил магистралью десять лет, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Руководитель Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») Михаил ЗАИЧЕНКО уволился в связи с выходом на пенсию. До назначения нового начальника исполнять обязанности будет первый заместитель начальника ДВЖД Алексей ГЛАДИЛИН.

Михаил Заиченко возглавлял ДВЖД с марта 2005 года, после того как его предшественник Виктор ПОПОВ был назначен начальником другого филиала ОАО "РЖД" - Федеральной пассажирской дирекции.

Михаил Заиченко родился 24 сентября 1951 года в Волгограде. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог». На ДВЖД начал работать в 1974 году. В 2002-2005 годах руководил подразделением ДВЖД - Сахалинской железной дорогой.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов Федерации: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: кадры  двжд  михаил заиченко 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 23:29, 07.10.2015#

    "бедный" как он проживёт на 10 тысяч?!

  • РћРўР•Р¦16:12, 08.10.2015#

    Сын поможет)))))

  • Псевдоним16:28, 08.10.2015#

    Да не переживайте вы так, щас возьмут Генеральным какой-нибудь 3-ей грузовой компаии и делов. . .

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