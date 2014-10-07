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До Владивостока добралась мобильная экспозиция новейших ИТ-решений
Demo truck 2014 позволяет не только увидеть, но и прикоснуться к самым передовым технологиям Huawei
Демонстрационный мобильный контейнерный Huawei Demo truck добрался до Дальнего Востока впервые за три года его работы. Стартовал автомобильный демо-трак из Санкт-Петербурга, затем перебрался в Москву, далее были Самара, Казань, Иркутск, Хабаровск и т.д.
Конечной остановкой Huawei Demo truck стал Владивосток, жители которого, как отметил директор Дальневосточного филиала ООО "Техкомпания Хуавэй" Алексей СОБОЛЕВ, по части "продвинутости" ни в чем не уступают москвичам или питерцам.
Задача, возлагаемая на автомобильный Demo truck, - демонстрация решений Huawei (китайский производитель инфраструктурного и терминального оборудования) нынешним и потенциальным заказчикам.
В рамках Huawei Demo truck-2014 состоялась "Мобильные технологии меняют мир", которую представили давние партнеры "МегаФон" и Huawei. В частности, директор Приморского регионального отделения ОАО "МегаФон" Евгений ЕРМОЛЕНКО рассказал об инновационных проектах, внедренных в Приморье, в частности, о сети 4G, которую "МегаФон" построил с использованием оборудования Huawei. Представители Huawei в свою очередь продемонстрировали решения ближайшего будущего.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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