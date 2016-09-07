"М.Видео" хочет провести во Владивостоке массовое селфи для Книги рекордов России

В «Седанка Сити» замахнутся на рекорд Бена Стиллера

Крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники «М.Видео» 10 сентября организует на территории торгового комплекса «Седанка Сити» во Владивостоке массовое селфи с помощью самого длинного в стране монопода (палки для селфи) с регистрацией в Книге рекордов России.

Ранее голливудский актер Бен СТИЛЛЕР установил мировой рекорд по снятию селфи. Актер попал в «Книгу Гиннеса» за самую длинную палку для съемок с фронтальной камеры (на снимке).

«М.Видео» планирует открыть новый магазин во Владивостоке до конца этого года. Вторая площадка разместится в торговом центре «Центральный». Первый магазин во Владивостоке ритейлер открыл в конце июня в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити». По данным компании с момента открытия магазин посетило около 130 тыс. человек, которые совершили 27 тыс. покупок.

«В Приморском крае наиболее востребованы крупная бытовая техника, продажи которой заняли в обороте магазина около 27,5%, аудио-видео сегмент с долей 26,7% и категория смартфонов – они составили около 17% в обороте. Для Владивостока, как показали первые недели работы, характерен более высокий спрос на телевизоры и аудио-технику. Лидером продаж стал смартфон Samsung Galaxy S7», - поясняет компания по итогам первых двух месяцев работы во Владивостоке.

За первые два месяца работы трафик онлайн-магазина составил около 180 тыс. 0 пользователей, что вдвое выше среднего показателя по региональным интернет-магазинам компании. В первую пятерку товаров по продажам онлайн вошли телевизоры Samsung с диагональю 65", моноблок Apple iMac и iPhone 6S.

«Покупатели во Владивостоке очень активно пользуются интернет-витринами для изучения ассортимента и выбора товара, но для финального решения нередко приходят в розничный магазин – им важно получить живую экспертную консультацию, посмотреть и сравнить несколько моделей перед покупкой. Первые результаты работы «М.Видео» во Владивостоке показали, что жители города при предоставлении им широкого выбора отдают предпочтение продуктам признанных А-брендов», – отметил региональный директор компании «М.Видео» по Дальнему Востоку Алексей ТИМИН.

С 9 до 11 сентября «М.Видео» проведет акцию «3 дня суперцен». В течение трех дней действия акции ритейлер обещает снизить цены на основой ассортимент магазина до 60%. Компания также проведет розыгрыш призов среди покупателей, совершивших покупку от 3 тыс. рублей, который состоится на территории торгового центра «Седанка Сити» 10 сентября. В этот же день «М.Видео» организует массовое селфи. Сбор участников – в 14.00.

Досье «Золотого Рога»: «М.Видео» управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники. После выхода во Владивосток сеть компании объединяет 380 гипермаркетов в 162 городах России. По итогам 2015 года доля «М.Видео» на российском рынке составила 16% против 14% в 2014 году. Кипрской Svece Ltd принадлежит 57,7% акций «М.Видео». Крупнейшие акционеры - Александр ТЫНКОВАН, Михаил ТЫНКОВАН и Павел БРЕЕВ - контролируют кипрскую M.video Investment Ltd, которой принадлежит 100% акций Svece.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток