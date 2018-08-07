На острове Русском можно будет объесться морепродуктов

Во время Восточного экономического форума обещаны демократичные цены и кулинарные шоу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На «Улице Дальнего Востока» на набережной острова Русского в дни IV Восточного экономического форума (ВЭФ) Федеральное агентство по рыболовству (Росрыбловство) совместно с рыбопромышленниками откроет Russian Seafood and Fish Market.

Павильон займет более 1,5 тыс. квадратных метров и объединит бизнес-зону, фуд-корт и рыбный рынок. «Презентационные площадки ведущих рыбопромышленных компаний дополнят элементы высокой гастрономии и демократичные цены торговых рядов. Рынок и ресторан позволят участникам форума попробовать разнообразную рыбную продукцию ведущих российских рыбопромышленных предприятий», - обещает Росрыболовство.

В том числе на площадке будут представлены инвестиционные проекты в области судостроения, рыбопереработки и марикультуры с учетом передовых технологий и современных тенденций.

В концепции гастрономической составляющей, кроме традиционной подачи еды, предусмотрены кулинарные шоу с открытой кухней и мастер-классы. Созданием блюд из российских морепродуктов и рыбы займутся известные шеф-повара, которые разработали для Russian Seafood and Fish Market специальное меню, в том числе дегустационные сеты из шести блюд по трем направлениям: Дальневосточное, Балтийское и Черноморское.

Russian Seafood and Fish Market будет работать все дни выставки – с 11 по 16 сентября 2018 года.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

Выставка «Улица Дальнего Востока» – комплексный проект, демонстрирующий участникам и гостям ВЭФ особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, культурные традиции и туристские возможности, способствовать укреплению хозяйственных и гуманитарных связей, наращиванию экспорта и привлечению въездного турпотока. Экспозиция расположится на территории набережной бухты Аякс о. Русский (ландшафтно-парковая зона ДВФУ). С 11 по 13 сентября выставка будет открыта для участников и гостей ВЭФ, 14-16 сентября – для всех желающих. В прошлом году выставку посетили более 50 тыс. человек.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.