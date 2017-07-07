Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке склады таможен переполнены автомобилями, ожидающими установки кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
Технология дала сбой
На начало июля около 9 тысяч японских иномарок, ввезенных в Россию через таможни Дальнего Востока, простаивают на складах временного хранения (СВХ) из-за дефицита устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.
«Сегодня, к сожалению, транспортные средства, которые были ввезены после 15 февраля 2017 года, еще не все получили ПТС (паспорт транспортного средства – «ЗР»). Документ не имеют около 9 тыс. машин. Технология, которая сейчас используется (при оформлении ввоза иномарок), дала сбой. Есть задержки в поставках. Насколько мне известно, администрация Приморья занимает активную позицию и добивается у АО «ГЛОНАСС» этих кнопок в нужном количестве. Надеюсь, в ближайшее время они в край поступят, и мы будем оформлять машины», - сказал глава ДВТУ.
Юрий Ладыгин уточнил, что таможни Дальнего Востока в состоянии оформлять по 300-350 автомобилей в день. При такой схеме разгрузить склады от скопившихся машин можно будет быстрее чем за 45 дней.
Досье «Золотого Рога»: С 1 января 2017 года в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако регламентом не определен порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. В настоящее время в России введен временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны.
На сайте АО «ГЛОНАСС» сообщается, что проблему дефицита устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» в регионах Дальнего Востока поставщики намерены решить к августу.
По словам Юрия Ладыгина, объемы ввоза подержанных иномарок на Дальний Восток в первом полугодии выросли на 39%. В общей сложности за первые шесть месяцев этого года было ввезено более 26,8 тыс. единиц автотранспорта (в 2016 году - около 19,3 тыс. машин). Свыше 25 тыс. автомобилей - легкового класса (18 тыс. в 2016 году), около 1,44 тыс. - грузовики (968 в 2016 году) и 315 автобусов (269 в 2016 году).
Подавляющее большинство автомобилей было ввезено из Японии - 74%. 22% машин прибыло из Китая, 2% - из Южной Кореи.
64,3% автотранспорта ввезено в торговом обороте (около 17,2 тыс. штук), остальные 35,7% (более 9,5 тыс. штук) ввезены гражданами для личных целей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Во Владивостоке склады таможен переполнены автомобилями, ожидающими установки кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул
- Приморская рыба не едет в Москву
- Следующее годовое собрание "Роснефти" может пройти во Владивостоке
- Путин дал указание разобраться с низкими зарплатами учителей
- С бывшего строителя океанариума во Владивостоке по решению суда будет взыскано 635 млн рублей
- Попасть в Свободный порт Владивосток по электронной визе можно будет уже с 1 августа
- Владивосток получит систему Tax Free
- В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
Новости раздела
- Во Владивостоке склады таможен переполнены автомобилями, ожидающими установки кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул
- Приморская рыба не едет в Москву
- "Газпром" возобновил работу по суперпроекту во Владивостоке
- Следующее годовое собрание "Роснефти" может пройти во Владивостоке
- "Билайн" открыл для сотрудников офис, в который можно не приходить
- Путин дал указание разобраться с низкими зарплатами учителей
- Спектакль Приморского драмтеатра прошел под аплодисменты в Москве
- С бывшего строителя океанариума во Владивостоке по решению суда будет взыскано 635 млн рублей
- Попасть в Свободный порт Владивосток по электронной визе можно будет уже с 1 августа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Главную проблему рыбаков Дальнего Востока поручено решить за 90 дней
- Соглашение о создании Центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке будет подписано в июле
- В Амурской области прогнозируют рост численности населения на 116 тысяч человек
- Из Владивостока до Японии или Благовещенска можно добраться менее чем за три часа
- 2018-й станет "перекрёстный годом" России и Японии
- 1 июля на Дальнем Востоке вступил в силу закон о снижении энерготарифов
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул
- На Чукотке на крыше ресторана будут выращивать клубнику
- Режим Свободного порта будет введен на Сахалине в Углегорском районе
- Выпускникам вузов с красными дипломами запретят выезд за рубеж
Ну, как народ работать не хочет!