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Во Владивостоке склады таможен переполнены автомобилями, ожидающими установки кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"

07 Июля 2017, 11:32 | Владивосток

Технология дала сбой

На начало июля около 9 тысяч японских иномарок, ввезенных в Россию через таможни Дальнего Востока, простаивают на складах временного хранения (СВХ) из-за дефицита устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.

«Сегодня, к сожалению, транспортные средства, которые были ввезены после 15 февраля 2017 года, еще не все получили ПТС (паспорт транспортного средства – «ЗР»). Документ не имеют около 9 тыс. машин. Технология, которая сейчас используется (при оформлении ввоза иномарок), дала сбой. Есть задержки в поставках. Насколько мне известно, администрация Приморья занимает активную позицию и добивается у АО «ГЛОНАСС» этих кнопок в нужном количестве. Надеюсь, в ближайшее время они в край поступят, и мы будем оформлять машины», - сказал глава ДВТУ.

Юрий Ладыгин уточнил, что таможни Дальнего Востока в состоянии оформлять по 300-350 автомобилей в день. При такой схеме разгрузить склады от скопившихся машин можно будет быстрее чем за 45 дней.

Досье «Золотого Рога»: С 1 января 2017 года в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако регламентом не определен порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. В настоящее время в России введен временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны.

На сайте АО «ГЛОНАСС» сообщается, что проблему дефицита устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» в регионах Дальнего Востока поставщики намерены решить к августу.

По словам Юрия Ладыгина, объемы ввоза подержанных иномарок на Дальний Восток в первом полугодии выросли на 39%. В общей сложности за первые шесть месяцев этого года было ввезено более 26,8 тыс. единиц автотранспорта (в 2016 году - около 19,3 тыс. машин). Свыше 25 тыс. автомобилей - легкового класса (18 тыс. в 2016 году), около 1,44 тыс. - грузовики (968 в 2016 году) и 315 автобусов (269 в 2016 году).

Подавляющее большинство автомобилей было ввезено из Японии - 74%. 22% машин прибыло из Китая, 2% - из Южной Кореи.

64,3% автотранспорта ввезено в торговом обороте (около 17,2 тыс. штук), остальные 35,7% (более 9,5 тыс. штук) ввезены гражданами для личных целей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: таможня  юрий ладыгин  глонасс 



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Комментарии

  • Псевдоним12:26, 07.07.2017#

    Ну, как народ работать не хочет!

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