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Крупный оператор мобильной связи отменил плату за перенос номера в Приморье

07 Июля 2016, 16:47 | Владивосток

Tele2 до конца года будет избавлять от «мобильного рабства» бесплатно

ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) отменило в Приморье плату за перенос номера мобильного телефона. Оператор предлагает абонентам Приморского края бесплатно перейти в сеть компании с сохранением прежнего номера и получить бонус - 300 рублей на счет мобильного телефона.

Чтобы воспользоваться услугой переноса номера (MNP), абоненту достаточно написать заявление в салонах связи Tele2 Приморского края. Процедура перехода к новому оператору занимает от 8 дней. Абонент получает SIM-карту Tele2 и временный номер до переноса основного в сеть компании. Клиент самостоятельно определяет удобную дату активации номера в новой сети в диапазоне от 8 дней до 6 месяцев с момента подачи заявления.

Акция действует с 1 июля до 31 декабря 2016 года.

«После вступления в силу закона об отмене «мобильного рабства» каждый желающий может беспрепятственно переносить номер своего телефона в сеть любого оператора. Согласно внутренним исследованиям компании, большая часть новых клиентов, перешедших в Tele2, причиной переноса номера называет выгодные цены. Процесс перехода оптимизирован, а отмена платы за услугу MNP и выгодное предложение Tele2 − дополнительные бонусы для наших будущих абонентов», - сказал коммерческий директор приморского филиала Tele2 Всеволод ОЗНОБИХИН.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: связь  номера  tele2 



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Комментарии

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