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Дальнейшая судьба бывших "Хаяттов" прояснится к сентябрю
«Наследие АТЭС» будет переформатировано
Проект достройки и ввод в эксплуатацию двух 5-звездочных отелей во Владивостоке, начинавшихся строиться под брендом Hyatt, будет готов к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) в сентябре.
«Сейчас, когда прошли оплаты, компания, которая выкупила их (отели – Прим. авт.), я думаю, в ближайшее время предоставит дорожную карту по их достройке и вводу в эксплуатацию, концепт. Я думаю, что к форуму они концепт и дорожную карту по вводу этих объектов сделают», - сказал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, в рамках достройки объектов предстоит решить также вопросы благоустройства прилегающей территории и подъездных путей, которые относятся к ведению городских властей.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (Иркутск, контролируется структурами Олега ДЕРИПАСКИ) заплатило за оба объекта смешные 3,7 млрд рублей. При этом собственно бюджету Приморского края, из которого финансировался мега-проект, достанется лишь незначительная часть от этой суммы. Все дело в том, что порядка 2,2 млрд рублей уйдут на погашение кредитных обязательств перед Сбербанком плюс процентов по ним.
Объекты выставлялись на аукцион с понижением цены 15 апреля на площадке «Российского аукционного дома» (РАД) повторно (запланированные на январь этого года торги не состоялись из-за отсутствия заявок).
В качестве одного из лотов фигурировал многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном. Вместе с гостиничным комплексом покупателю переходит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота равнялась 4,9 млрд рублей, минимальная цена - 2,1 млрд рублей.
Другим лотом являлся многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог. В состав лота вошли здание площадью 6,1 тыс. кв. м (степень готовности - 60%) и земельный участок площадью 1,5 га. Начальная цена этого лота составляла 5,5 млрд рублей, минимальная цена - 1,6 млрд рублей.
Оба объекта были приобретены по минимальной цене: 2,1 млрд рублей и 1,6 млрд рублей соответственно.
Досье газеты «Золотой Рог»: Строительство двух гостиниц было начато в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году во Владивостоке. В конце ноября 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже недостроенных с 2010 года гостиниц, содержание которых ежемесячно обходится краевому бюджету в 32 млн рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург
Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
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