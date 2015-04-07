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Бывший директор дальневосточного "Ростелекома" оказался в Челябинске

07 Апреля 2015, 18:05 | Владивосток

Александр Белейчев ушел к бывшему гендиректору "Дальсвязи"

Бывший директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" Александр БЕЛЕЙЧЕВ, возглавлявший дальневосточное направление с сентября 2013 года, возглавил челябинский филиал "Ростелекома".

Стоит отметить, что директором макрорегионального филиала "Урал" "Ростелекома" в настоящее время является Антон КОЛПАКОВ, в свое время занимавший должность директора по развитию бизнеса, а затем гендиректора ОАО "Дальсвязь", на базе которого был создан МРФ "Дальний Восток" "Ростелекома.

Антон Колпаков также возглавлял "Ростелеком" с июня 2009 по июль 2010 года, когда уступил место Алексею ПРОВОТОРОВУ. До октября того же года он занимал должность старшего вице-президента "Ростелекома", а затем покинул компанию, чтобы вернуться уже на Урал.

Как уже сообщала газета "Золотой Рог", на смену г-ну Белейчеву во Владивосток был призван Алексей САПУНОВ, который с августа 2014 года занимал должность исполнительного директора "Ростелекома" - директора по развитию сетей связи.

Александр Белейчев занял пост директора МРФ "Дальний Восток" в сентябре 2013 года, сменив на этой должности Андрея БАЛАЦЕНКО, который возглавил макрофилиал "Северо-Запад".

Алексей Сапунов будет отвечать за развитие бизнеса и укрепление позиций "Ростелекома" на телекоммуникационном рынке Дальневосточного федерального округа. Основными задачами нового руководителя станет совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры компании - развитие магистральных и внутризоновых оптических линий в регионе, в том числе реализация масштабного проекта по строительству подводной ВОЛС "Камчатка - Сахалин - Магадан".

"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Крупнейший акционер компании - Росимущество, владеющее 46,99% обыкновенных акций, или 43,07% капитала. Внешэкономбанку принадлежит 4,13% голосов и 3,79% капитала.

Макрорегиональный филиал "Дальний Восток" создан в апреле 2011 года на базе компании "Дальсвязь" после ее присоединения к "Ростелекому". Макрофилиал объединяет семь региональных филиалов - амурский, камчатский, магаданский, приморский, сахалинский, хабаровский и филиал "Сахателеком".

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой рог", Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: Ростелеком  назначение 



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