Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бывший директор дальневосточного "Ростелекома" оказался в Челябинске
Александр Белейчев ушел к бывшему гендиректору "Дальсвязи"
Бывший директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" Александр БЕЛЕЙЧЕВ, возглавлявший дальневосточное направление с сентября 2013 года, возглавил челябинский филиал "Ростелекома".
Стоит отметить, что директором макрорегионального филиала "Урал" "Ростелекома" в настоящее время является Антон КОЛПАКОВ, в свое время занимавший должность директора по развитию бизнеса, а затем гендиректора ОАО "Дальсвязь", на базе которого был создан МРФ "Дальний Восток" "Ростелекома.
Антон Колпаков также возглавлял "Ростелеком" с июня 2009 по июль 2010 года, когда уступил место Алексею ПРОВОТОРОВУ. До октября того же года он занимал должность старшего вице-президента "Ростелекома", а затем покинул компанию, чтобы вернуться уже на Урал.
Как уже сообщала газета "Золотой Рог", на смену г-ну Белейчеву во Владивосток был призван Алексей САПУНОВ, который с августа 2014 года занимал должность исполнительного директора "Ростелекома" - директора по развитию сетей связи.
Александр Белейчев занял пост директора МРФ "Дальний Восток" в сентябре 2013 года, сменив на этой должности Андрея БАЛАЦЕНКО, который возглавил макрофилиал "Северо-Запад".
Алексей Сапунов будет отвечать за развитие бизнеса и укрепление позиций "Ростелекома" на телекоммуникационном рынке Дальневосточного федерального округа. Основными задачами нового руководителя станет совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры компании - развитие магистральных и внутризоновых оптических линий в регионе, в том числе реализация масштабного проекта по строительству подводной ВОЛС "Камчатка - Сахалин - Магадан".
"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Крупнейший акционер компании - Росимущество, владеющее 46,99% обыкновенных акций, или 43,07% капитала. Внешэкономбанку принадлежит 4,13% голосов и 3,79% капитала.
Макрорегиональный филиал "Дальний Восток" создан в апреле 2011 года на базе компании "Дальсвязь" после ее присоединения к "Ростелекому". Макрофилиал объединяет семь региональных филиалов - амурский, камчатский, магаданский, приморский, сахалинский, хабаровский и филиал "Сахателеком".
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой рог", Владивосток
Новости тематики
- Бывший топ-менеджер ДВМП возглавит Промсвязьбанк
- Генеральный директор аэропорта "Владивосток" остался на своем месте
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Владивостокский морской торговый порт вновь возглавил Константин Соколов
- Бывший директор дальневосточного "Ростелекома" оказался в Челябинске
- В FESCO новый вице-президент по финансам
- Председатель Арбитражного суда Приморского края уходит в почетную отставку
- Суд уволил охранников администрации Владивостока
Новости раздела
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Пять центров роста Чегдомына