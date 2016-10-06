Во Владивостоке против владельцев "распилов" начали возбуждать уголовные дела

Общая сумма только одного факта уклонения от уплаты таможенных платежей составляет 12,9 млн рублей

Уже четыре уголовных дела, связанных с ввозом автомобилей под видом запчастей, возбуждены Владивостокской таможней. Проходивший через таможню груз значился как «запчасти автомашин, бывшие в употреблении: части кузовов с отпиленной передней частью». Однако, по результатам таможенного досмотра и последующей экспертизы было доказано, что ввозимые товары являются кузовами легковых автомобилей с наличием дефектов.

Как было установлено впоследствии, российская и японская фирмы заключили внешнеторговый контракт на поставку товаров. Декларантом был определен код товара, которому на день подачи декларации соответствовала ставка ввозной таможенной пошлины в 5%. После проверки и выявления нарушений, сотрудники таможни отнесли товар к другой классификационной группировке товаров, у которой ставка таможенной пошлины - 2907 евро за 1 кузов.

«Всего недобросовестный импортер пытался ввезти из Японии таким «экономным» способом 52 кузова с дефектом. Общая сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 12,9 млн рублей», - поясняет пресс-служба Владивостокской таможни.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток