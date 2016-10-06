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Приморцы останутся без испанских виз

06 Октября 2016, 08:01 | Владивосток

Из-за смены оператора документы на шенгенские визы придется подавать только в Москве и Санкт-Петербурге

Компания VFS Global с 11 октября прекратит прием документов на шенгенские визы от имени Генерального консульства Испании. В том числе документы перестанут принимать в во Владивостоке и Хабаровске.

«Заявители, которые уже записались на подачу документов в визовый центр VFS Global до 10 октября 2016 года включительно, могут подать документы в одном из визовых центров VFS Global. Заявителям, которые оформили запись начиная с 11 октября 2016 года, необходимо подавать документы непосредственно в Генеральное консульство Испании в Москве или Санкт-Петербурге», - поясняет компания.

Изменения связаны с тем, что тендер МИД Испании по управлению процессинговыми центрами испанских виз за рубежом, в том числе в России, выиграла компания BLS International Services Ltd.

Пока неизвестно, начнут ли визовые центры BLS функционировать сразу после окончания работы VFS Global. Необходимость подавать документы на визу только в Москве и Санкт-Петербурге, где работают Генеральные консульства Испании, создает неудобства региональным туристам.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: испания  визы 






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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ08:42, 06.10.2016#

    Никакого неудобства, оформляйте визу в любом центре любой европейской стране. Единственное условие, надо въехать или выехать через эту страну!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ08:42, 06.10.2016#

    Никакого неудобства, оформляйте визу в любом центре любой европейской стране. Единственное условие, надо въехать или выехать через эту страну!

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