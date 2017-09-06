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Во Владивостоке до конца года откроется Центр поддержки корейских инвесторов
Он разместится на базе КОТРА
Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА) до конца года откроет на базе агентства во Владивостоке Центр поддержки южнокорейских инвесторов, сообщил Деловой газете «Золотой Рог» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент КОТРА КИМ Джэ Хонг.
«Мы видим интерес бизнесменов Республики Корея к российскому Дальнему Востоку», - пояснил г-н Ким.
В рамках III ВЭФ президент КОТРА и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана ЧУПШЕВА подписали меморандум о взаимопонимании.
Ранее сообщалось, что министерство РФ по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) предлагает создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке инвесторов из Республики Корея на Дальнем Востоке России. С российской стороны ее учредителем может выступить Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Досье «Золотого Рога»: KOTRA – некоммерческая правительственная организация Республики Корея, изначально «Корейская корпорация по содействию торговле», была основана 21 июня 1962 года. С тех пор она успешно способствует быстрому развитию корейской экспортоориентированной экономики посредством различной деятельности, направленной на развитие торговли, путем изучения зарубежных рынков и установления деловых контактов. В августе 1995 года в ведение KOTRA были добавлены содействие международной инвестиционной деятельности и поддержка проектов по технологической и промышленной кооперации, и агентство получает свое название – «Корейское Агентство по Содействию Торговле и Инвестициям (KOTRA)».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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