Трутнев: Уже выдано более 36 тыс. "дальневосточные гектаров"

Созданы 51 новое предприятие

В рамках закона о «дальневосточном гектаре» уже известны собственники более 36 тыс. участков, количество новых предприятий на Дальнем Востоке к концу текущего года достигнет 86-ти, сообщил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ на официальном открытии III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«На сегодняшний день работает 51 (новое) предприятие, к концу года их станет 86», - сказал Трутнев.

Закон о «дальневосточном гектаре» начал действовать в июне 2016 года. С февраля 2017 года возможность оформить бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке получил каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из фотобанка ВЭФ.