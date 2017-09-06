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Встречи Южной и Северной Корей во Владивостоке не будет
США также избегают общения с делегацией Пхеньяна
Делегация Южной Кореи не планирует встречаться на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке с представителями Северной Кореи, заявил на полях форума заместитель премьер-министра, министр планирования и финансов Южной Кореи КИМ Дон Ен.
«Я не знаю ничего об этом, мы не планируем встреч», - сказал представитель Южной Кореи.
Губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд БРАУН также объявил, что не планирует встречаться с представителями делегации КНДР на Владивостоке.
«Я приехал сюда, чтобы участвовать в экономическом форуме»,- сказал он журналистам.
Отметим, что сегодня во Владивостоке состоятся переговоры президента России Владимира ПУТИНА с президентом Южной Кореи МУН Чжэ Ином в ходе которых,, как ожидается, два лидера продолжат обсуждение ситуации на Корейском полуострове с учетом ядерного испытания КНДР.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен ЫНОМ. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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