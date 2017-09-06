Путин уже во Владивостоке

Глава государства дал команду на запуск новых предприятий

Президент России Владимир ПУТИН 5 сентября прибыл во Владивосток для участия в работе III Восточного экономического форума (ВЭФ), «на полях» российский лидер обсудит c президентом Республики КОРЕЯ МУН Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо АБЭ ситуацию на Корейском полуострове.

По прибытии глава государства отправился на остров Русский, где осмотрел выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока и по видеосвязи дал разрешение на запуск пяти предприятий региона.

В среду Владимир Путин проведет переговоры с Мун Чжэ Ином, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов и заявление для прессы.

Также в среду Путин проведет заседание президиума Госсовета, на котором будут рассмотрены вопросы комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, побеседует с главой китайской делегации на ВЭФ вице-премьером Ван ЯНОМ и встретится с представителями зарубежных деловых кругов.

В четверг Путин встретится с Абэ и новым президентом Монголии Халтмагийном БАТТУЛГОЙ. По итогам переговоров с японским лидером состоится церемония подписания совместных документов и заявление для прессы.

Также Владимир Путин, лидеры Японии, Южной Кореи и Монголии примут участие в пленарной сессии ВЭФ. В своем выступлении глава российского государства поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания Большого евразийского пространства, даст оценку наиболее острым политическим вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

8 сентября Путин на судостроительном комплексе «Звезда» (г.Большой Камень) ознакомится с текущими и перспективными проектами завода.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото kremlin.ru