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Путин одобрил создание офшора на острове Русский

06 Августа 2018, 12:52 | Владивосток

На данном этапе подать заявку на резидентство в специальном административном районе смогут только иностранные юрлица

Президент Владимир ПУТИН подписал пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский (Калининградская область). Новый механизм создается для деофшоризации зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Подписанные главой государства законы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Пакет был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Согласно основному закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», на данном этапе подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов.

Второй закон из пакета называется «О международных компаниях» и регулирует правовое положение будущих резидентов САР: их права и обязанности, порядок реорганизации и ликвидации. Предлагается внедрить в российское право новый корпоративный вид начала осуществления предпринимательской деятельности - редомициляция, то есть снятие с регистрации компании за рубежом без ее ликвидации и постановка на учет в РФ.

Минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании - 50 млн рублей за полгода. При этом уточняется, что компания, рассчитывающая работать в САP, должна быть зарегистрирована в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).

Третий закон («О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса РФ») регулирует особенности налогового режима работы международных компаний в рамках САP. Предлагается международные компании (формируемые в рамках основного закона о САЗ) отнести к налоговым резидентам.

Компания, которая будет зарегистрирована в порядке редомициляции, должна быть создана в период до 1 января 2018 года. Контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года. Контролирующим лицом международной компании признается физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой международной компании (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 15%.

Устанавливаются специальные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций: 0% - к доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов. Также устанавливается ставка 5% в отношении доходов, полученных иностранными лицами в виде дивидендов на акции (доли) международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями (применяется к доходам, полученным до 1 января 2029 года).

Принятые законы вступает в силу со дня официального опубликования.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сатйа ipexperts.ru

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: офшор  резидент  Владимир Путин  остров русский  инвестиции 



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