Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул

Билеты обещают быть достаточно дешевыми

Южнокорейский лоукостер (авиакомпания, которая предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг) Jeju Air осенью планирует начать выполнять регулярные полеты по маршруту Сеул-Владивосток.

Полеты из аэропорта Инчхон планируются с частотой 4 раза в неделю на Боинг-737.

Отметим, что в настоящее время полеты из Владивостока в Сеул выполняют южнокорейская Korean Air, а также российские авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) и «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот».

Отметим, что в настоящее время полеты из Владивостока в Сеул выполняют южнокорейская Korean Air, а также российские авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) и «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот».

С ноября 2012 года регулярные полеты по этому направлению также выполняла южнокорейская Asiana Airlines, но с 1 февраля 2016 года она прекратила полеты из-за низкой загрузки рейсов.

«За прошедшие полгода пассажиропоток аэропорта Владивосток на корейском направлении вырос на треть. Стабильно растущий спрос на авиаперевозки объясняет повышенный интерес авиакомпаний к нашему аэропорту. Открытию новых рейсов на корейском направлении также способствует режим «открытого неба», действующий в нашем аэропорту для корейских и российских перевозчиков на маршрутах между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи», сказал директор по авиационной коммерции АО «МАВ» Александр БОБРОВ, слова которого приводит пресс-служба аэропорта.

Досье «Золотого Рога»: Jeju Air базируется в городе Чеджу. Компания организует регулярные рейсы между островом Чеджу и континентальной частью Кореи, а также ряд чартерных рейсов. В авиапарке перевозчика воздушные суда Boeing 737-800 и Bombardier Dash 8 Q400. Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 40 направлений.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток