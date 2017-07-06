www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.38 р. 100 JPY: 53.08 р.
EUR: 68.95 р. 10 CNY: 88.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул

06 Июля 2017, 17:55 | Владивосток

Билеты обещают быть достаточно дешевыми

Южнокорейский лоукостер (авиакомпания, которая предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг) Jeju Air осенью планирует начать выполнять регулярные полеты по маршруту Сеул-Владивосток.

Полеты из аэропорта Инчхон планируются с частотой 4 раза в неделю на Боинг-737.

Отметим, что в настоящее время полеты из Владивостока в Сеул выполняют южнокорейская Korean Air, а также российские авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) и «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот».

Отметим, что в настоящее время полеты из Владивостока в Сеул выполняют южнокорейская Korean Air, а также российские авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) и «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот».

С ноября 2012 года регулярные полеты по этому направлению также выполняла южнокорейская Asiana Airlines, но с 1 февраля 2016 года она прекратила полеты из-за низкой загрузки рейсов.

«За прошедшие полгода пассажиропоток аэропорта Владивосток на корейском направлении вырос на треть. Стабильно растущий спрос на авиаперевозки объясняет повышенный интерес авиакомпаний к нашему аэропорту. Открытию новых рейсов на корейском направлении также способствует режим «открытого неба», действующий в нашем аэропорту для корейских и российских перевозчиков на маршрутах между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи», сказал директор по авиационной коммерции АО «МАВ» Александр БОБРОВ, слова которого приводит пресс-служба аэропорта.

Досье «Золотого Рога»: Jeju Air базируется в городе Чеджу. Компания организует регулярные рейсы между островом Чеджу и континентальной частью Кореи, а также ряд чартерных рейсов. В авиапарке перевозчика воздушные суда Boeing 737-800 и Bombardier Dash 8 Q400. Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 40 направлений.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: авиакомпания  Сеул 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ08:36, 07.07.2017#

    Умер мент Линник Сергей Алексеевич брат и сутенёр владивостокской проститутки Татьяны Линник

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ08:37, 07.07.2017#

    Умер мент Линник Сергей Алексеевич брат и сутенёр владивостокской проститутки Татьяны Линник

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru