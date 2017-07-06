Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул
Билеты обещают быть достаточно дешевыми
Южнокорейский лоукостер (авиакомпания, которая предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг) Jeju Air осенью планирует начать выполнять регулярные полеты по маршруту Сеул-Владивосток.
Полеты из аэропорта Инчхон планируются с частотой 4 раза в неделю на Боинг-737.
Отметим, что в настоящее время полеты из Владивостока в Сеул выполняют южнокорейская Korean Air, а также российские авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) и «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот».
Отметим, что в настоящее время полеты из Владивостока в Сеул выполняют южнокорейская Korean Air, а также российские авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) и «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот».
С ноября 2012 года регулярные полеты по этому направлению также выполняла южнокорейская Asiana Airlines, но с 1 февраля 2016 года она прекратила полеты из-за низкой загрузки рейсов.
«За прошедшие полгода пассажиропоток аэропорта Владивосток на корейском направлении вырос на треть. Стабильно растущий спрос на авиаперевозки объясняет повышенный интерес авиакомпаний к нашему аэропорту. Открытию новых рейсов на корейском направлении также способствует режим «открытого неба», действующий в нашем аэропорту для корейских и российских перевозчиков на маршрутах между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи», сказал директор по авиационной коммерции АО «МАВ» Александр БОБРОВ, слова которого приводит пресс-служба аэропорта.
Досье «Золотого Рога»: Jeju Air базируется в городе Чеджу. Компания организует регулярные рейсы между островом Чеджу и континентальной частью Кореи, а также ряд чартерных рейсов. В авиапарке перевозчика воздушные суда Boeing 737-800 и Bombardier Dash 8 Q400. Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 40 направлений.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Во Владивостоке склады таможен переполнены автомобилями, ожидающими установки кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул
- Приморская рыба не едет в Москву
- Следующее годовое собрание "Роснефти" может пройти во Владивостоке
- Путин дал указание разобраться с низкими зарплатами учителей
- С бывшего строителя океанариума во Владивостоке по решению суда будет взыскано 635 млн рублей
- Попасть в Свободный порт Владивосток по электронной визе можно будет уже с 1 августа
- Владивосток получит систему Tax Free
- В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
Новости раздела
- Во Владивостоке склады таможен переполнены автомобилями, ожидающими установки кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул
- Приморская рыба не едет в Москву
- "Газпром" возобновил работу по суперпроекту во Владивостоке
- Следующее годовое собрание "Роснефти" может пройти во Владивостоке
- "Билайн" открыл для сотрудников офис, в который можно не приходить
- Путин дал указание разобраться с низкими зарплатами учителей
- Спектакль Приморского драмтеатра прошел под аплодисменты в Москве
- С бывшего строителя океанариума во Владивостоке по решению суда будет взыскано 635 млн рублей
- Попасть в Свободный порт Владивосток по электронной визе можно будет уже с 1 августа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Главную проблему рыбаков Дальнего Востока поручено решить за 90 дней
- Соглашение о создании Центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке будет подписано в июле
- В Амурской области прогнозируют рост численности населения на 116 тысяч человек
- Из Владивостока до Японии или Благовещенска можно добраться менее чем за три часа
- 2018-й станет "перекрёстный годом" России и Японии
- 1 июля на Дальнем Востоке вступил в силу закон о снижении энерготарифов
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул
- На Чукотке на крыше ресторана будут выращивать клубнику
- Режим Свободного порта будет введен на Сахалине в Углегорском районе
- Выпускникам вузов с красными дипломами запретят выезд за рубеж
Умер мент Линник Сергей Алексеевич брат и сутенёр владивостокской проститутки Татьяны Линник