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Приморская рыба не едет в Москву

06 Июля 2017, 10:22 | Владивосток

На западе России по-прежнему отказываются от дальневосточных деликатесов

Погрузка рыбы и морепродуктов в зоне действия Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в первом полугодии 2017 года составила 286 тыс. тонн. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время перевозка рыбы ускоренными рефрижераторными поездами выросла в 2,3 раза, до 154,7 тыс. тонн. Всего в I полугодии 2017 года было отправлено 83 ускоренных поезда против 36 в прошлом году.

Ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная во Владвиостоке, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края.

«Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней, что особенно актуально в условиях ограниченных холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков», - поясняет ДВЖД.

Досье «Золотого Рога»: Дальневосточный бассейн является основным для российской рыбодобывающей отрасли, тогда как крупнейшими потребителями выступают регионы европейской части РФ. Совокупные холодильные мощности в портах Дальнего Востока составляют 73 тыс. тонн, что не превышает 2,5% объема вылова в регионе (около 3 млн тонн в год). В России с августа 2014 года действует продовольственное эмбарго, в том числе на поставки рыбы и рыбной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рыба  перевозки  ржд 



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